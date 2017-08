Das Reichweitenproblem gilt als das größte Hindernis der Elektromobilität - 3 Gründe, warum es schon bald gelöst sein wird

Die Bundesregierung will, dass schon bald eine Million E-Autos über die deutschen Straßen fahren

Die großen Hürden für diesen ambitionierten Plan sind zu wenig Ladestationen und zu geringe Reichweiten

Doch dieses Problem könnte sich bald erledigt haben - diese drei Gründe sprechen dafür

Schon 2020 sollen eine Million E-Autos auf den deutschen Straßen rollen. So wünscht es sich die Bundesregierung.

2030 sollen es gar sechs Millionen sein. Dabei gab es Anfang des Jahres gerade einmal 34.000 zugelassene Elektroautos hierzulande - das ist um einiges weniger als ein Prozent von allen Autos in Deutschland.

Noch dramatischer für die Pläne der Regierung: 2016 sanken die Zulassungen im Vergleich zu 2015 sogar.

Natürlich - man versucht die Deutschen durch finanzielle Anreize nun zum Stromer-Kauf zu bewegen. 4000 Euro Prämie ist jedem Käufer sicher.

Dabei ist der Preis wohl nur ein Wermutstropfen, der die Deutschen vom E-Auto-Kauf abhält. Denn das größte Hindernis auf dem Weg zum Siegeszug der Elektromobilität ist immer noch das Problem mit dem Strom - und wie er ins Auto kommt.

Die meisten E-Autos sind eher für kurze Distanzen gedacht, selbst voll aufgeladen schafft kein Modell von München nach Berlin. Aber das ist noch nicht alles: Stromtankstellen sind rar gesät, erst recht Schnellladesäulen. Und sollte ein E-Auto-Fahrer doch einmal eine gefunden haben, dauert es ewig, bis das Auto geladen ist.

All das soll sich nun ändern. “Wenn man jetzt richtig Vollgas gibt, ist in den nächsten zwei oder drei Jahren viel möglich. Das sehen wir an der Zusammenarbeit mit der Stadt Hamburg”, sagte BMW-Chef Harald Krüger optimistisch in einem Interview mit der “Welt am Sonntag”.

Wer genau hinsieht, merkt: So unrecht hat Krüger nicht. Diese drei Gründe sprechen dafür, dass die größten Hindernisse der Elektromobilität bald aus der Welt geschafft sein könnten.

1. Es gibt immer mehr Ladestationen

Wie kommt der Strom ins Auto? In der Regel ganz klassisch über die Steckdose.

Nur manche E-Autos, etwa das Modell Sion des Münchner Startups Sono Motors, verfügen über Solar Panels und erzeugen so zumindest einen Teil des Stroms selber.

Für E-Auto-Besitzer empfiehlt sich natürlich eine eigene Ladestation. Private Stationen haben eine Leistung von 3,7 Kilowatt bis 22 Kilowatt - je höher die Leistung desto schneller ist das Auto geladen.

Es gibt auch sogenannte Schnellladestationen zum Beispiel den Tesla-Supercharger. Die haben eine Leistung von mindestens 50 Kilowatt - sind allerdings nichts für den Heimgebrauch. So eine Säule kostet nämlich gut und gerne bis zu 70.000 Euro und ist daher eher für den gewerblichen Nutzen oder für Lieferunternehmen mit großer Elektro-Flotte geeignet.

Wer sich eine eigene Ladestation für sein E-Auto holt, braucht natürlich eine eigene Garage. Doch die urbanen Trendsetter, für die die meisten E-Autos konzipiert sind, haben oft keine Garage - und müssen ihren Stromer nachts öffentlich laden. Zum Glück gibt es auch in Wohngebieten immer mehr Lademöglichkeiten - zum Beispiel von Energiekonzernen oder örtlichen Stromversorgern.

► Anfang des Jahres gab es in Deutschland rund 7400 öffentliche Möglichkeiten, das E-Auto zu laden. Diese Dosen sind an 3200 Ladestationen im Land verteilt, die oft zwei Ladepunkte haben.

Natürlich stehen die vermehrt in Großstädten. Und auch da gibt es positive und negative Entwicklungen. Laut BMW-Chef Krüger ist Hamburg ein besonders positives Beispiel. Dort sollen wegen der guten Infrastruktur statt wie bisher 70 E-Autos in BMWs Carsharing-Flotte in den nächsten zwei Jahren 550 Fahrzeuge zur Verfügung stehen.

► Die Bundesregierung will mit 300 Millionen Euro an Fördermitteln 15.000 neue Ladesäulen für Elektroautos in Deutschland errichten. Es geht um 5000 Schnellladestationen und 10.000 Normalladestationen. Die Förderung umfasst neben der Errichtung der Ladesäule auch den Netzanschluss und die Montage.

► Außerdem hat der E-Autobauer Tesla angekündigt, sein Netz an den Schnellladestationen Supercharger weltweit von aktuell rund 5400 auf 10.000 fast zu verdoppeln - und das schon bis Ende 2017.

► Ende April hatte außerdem die EU-Kommission den Bau und Betrieb gemeinsamer Ladestationen für Elektroautos von BMW, Daimler, VW mit seinen Töchtern Audi und Porsche sowie Ford genehmigt.

Das neue Gemeinschaftsunternehmen soll eine öffentliche Lade-Infrastruktur für Elektrofahrzeuge in mehreren Mitgliedstaaten schaffen. Den Anfang sollen 400 Schnellladestationen entlang stark frequentierter Autobahnen in Europa machen. Bis 2020 sollen es dann schon Tausende Stationen sein.

2. Die Ladesäulen werden immer schneller

“Wenn ich von München nach Frankfurt fahre, muss ich schnell laden können”, sagt BMW-Chef Krüger. Das dürfe dann höchsten 15 bis 20 Minuten dauern. “Technisch ist es schon jetzt möglich”, sagt Krüger.

► Und damit hat er recht: Schnellladestationen schaffen es, ein Auto in rund 20 Minuten zu 80 Prozent zu laden.

Ein Problem ist allerdings, dass sich die Ladegeschwindigkeit verringert - und die Ladedauer sich damit erhöht - je mehr Autos an einer Ladestation stehen.

Stehen zum Beispiel zwei Autos an einer 50 Kilowatt-Schnellladestation, laden beide nur mit einer rund 22 Kilowatt-Leistung. Das dauert dann, je nach Modell, entsprechend länger.

Glücklicherweise tut sich auch hier etwas: Es gibt schon einige Kombi-Charger Ladesäulen in Deutschland. An denen können dann zwei Autos mit der selben Leistung geladen werden.

3. Die Batterien werden immer besser

Die Akkus für E-Autos werden ständig weiter entwickelt - und natürlich auch immer besser. Das heißt, dass Autofahrer mit einer vollgeladenen Batterie immer mehr Kilometer fahren können.

Samsung SDI, die Abteilung für erneuerbare Energien und Lithion-Ionen-Technologie von Samsung, hat im Juni auf der North American International Auto Show in Detroit einen neuen Akku vorgestellt. Diese Batterie dürfte Samsungs Position als Zulieferer im Automarkt festigen. Nicht nur soll dieser Akku laut Samsung die Reichweite von Elektroautos erhöhen, sondern auch schneller laden als herkömmliche Batterien.

Mit einer Akkuladung soll der Wagen dann 600 Kilometer weit kommen. Außerdem ist die Batterie mit einer Schnelllade-Technik ausgestattet. So soll das Auto bereits nach einer Ladezeit von nur 20 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen sein - und damit bis zu 500 Kilometer weit fahren können.

Die Super-Batterie komme allerdings erst 2021 in die Massenproduktion.

Auch wenn die Batterie heute noch nicht schnell genug laden oder eine geringe Reichweite aufweisen - in den vergangenen Jahren hat sich viel getan.

Die Kapazität ist bei den meisten Modellen um fast das doppelte gestiegen - und das in nur drei Jahren.

Das gibt Hoffnung, dass die Entwicklung weiter voran schreitet - und das größte Problem der E-Autos schon bald gelöst wird.

Mit Material der dpa.



