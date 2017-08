Sarah Knappik bei "Promi Big Brother": Warum der Reality-TV-Star da jetzt auch noch mitmacht

Sarah Knappik (30) zieht ins "Promi Big Brother"-Haus. Das ist kaum verwunderlich. Das Model ist ein Profi in Sachen Reality-TV. Alles begann mit "Germany's Next Topmodel", gefolgt von Sendungen wie "Das perfekte Promi-Dinner", "Die Model-WG", "Wok-WM" oder auch "Wild Girls – Auf High Heels durch Afrika".

Ein Highlight war aber sicher "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Die 30-Jährige sorgte im australischen Dschungelcamp für Furore. Nach elf Tagen ging "Sarah Dingens" dann freiwillig zurück in die Zivilisation.

Knapp sechs Jahre später lässt die 30-Jährige sich ab Freitag wieder rund um die Uhr von Kameras bewachen.

Warum sie auch diese Show nicht auslässt, was sie von ihren Mitbewohnern hält und wie es um ihre Beziehung mit Ingo Nommsen (46) steht, verrät sie im Interview.

Sarah Knappik: Das bleibt vorerst mein Geheimnis, es werden aber noch alle erfahren. Es geht mir grundsätzlich um die Erfahrung.

Ich bin die einzige in den Medien, die alle Reality-TV-Formate gemacht hat, die es gibt. Ich finde das gut. Es ist der einzige Schatz, den ich mitnehmen darf im Leben. Ich nehme keinen Porsche oder eine Yacht mit, ich nehme meine Erfahrungen mit. Mir ist es wichtig, viele davon zu machen, denn sie lassen einen unfassbar reifen und stärken.

Ich glaube, dass ich diesen Zicken-Stempel bekommen habe, weil er sich besser verkaufen lässt und bessere Klickzahlen liefert. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich ein ganz unkomplizierter Mensch bin.

Ich habe eine Meinung und die äußere ich auch. Das wird einem manchmal als Zicke ausgelegt, aber ich bin sehr umgänglich.

Ich freue mich, dass so viele Leute hinter mir stehen und mich unterstützen. Jay Khan hat mir alles Gute gewünscht, auch Gina-Lisa hat mir geschrieben. Da kann doch nichts mehr schiefgehen!

Ich möchte jedem eine Chance geben. Es sind sicherlich einige Leute dabei, die wie ich mit Vorurteilen zu kämpfen haben und von denen man glaubt, zu wissen, wie sie sind.

Ich lerne jeden kennen und freue mich auf jeden. Jeder ist eine spannende Persönlichkeit und ich bin sicher, es wird gute Gespräche geben.

Ich lasse das alles auf mich zukommen und mache mir darüber keine Gedanken. Denn das wäre Taktik und Vorbereitung. In solchen Formaten kann man schwierig taktieren, das funktioniert nicht. Einfach reingehen und kucken, was passiert.

Mir geht es oft so, dass mich Leute kennenlernen und sagen: 'Ach, du bist ja gar nicht zickig, sondern voll die liebe Person! Du wirst in den Medien nur falsch dargestellt!'

Deswegen möchte ich nicht mit einer vorgefertigten Meinung an jemanden herantreten. Ich habe für jede Show einen Slogan. Dieses Mal ist es, 'Ich komme in Frieden'.

Ich kümmere mich selbst um mein ganzes Business. Und ich war so froh, dass ich mein Handy abgeben konnte. Ich habe es freiwillig früher abgegeben.

Ich genieße es, mal ohne Handy zu sein und empfinde das als sehr angenehm. So kann man sich auf eine Sache konzentrieren. Es sind ja circa zwei Wochen, da werde ich schon klarkommen.

Alle Menschen, die mir lieb sind, stehen hinter mir und das ist auch gut so.

Ich bin entgegen einiger Berichte nach wie vor mit meinem Freund zusammen. Ich weiß nicht, wer mir da schaden wollte. Aber mehr Privates möchte ich nicht erzählen.

Aber Bilder sagen ja auch mehr als Worte...

Ich gehe mit dem Anspruch rein, diese Erfahrung zu machen. Ich habe bisher noch nie gewonnen. Es hat mir immer Spaß gemacht. Und ein übertriebener Ehrgeiz ist auch nicht gesund. Ich werde kämpfen und nicht aufgeben, so viel steht fest.

→ Sarah Knappik

... ist in Bochum aufgewachsen. Nach dem Abitur schmiss sie ihre Ausbildung zur Werbekauffrau und entschied sich bei "Germany's Next Topmodel" mitzumachen. Ein großer Schritt: In der Sendung offenbart sie, dass sie früher eben keine Modelmaße hatte. Trotzdem reichte es für den achten Platz - und machte dann vor allem Karriere im Reality-TV.

Seit knapp zwei Jahren ist sie privat glücklich mit dem "Volle Kanne"-Moderator Ingo Nommsen.