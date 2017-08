"Annabelle 2"-Premiere: Madelaine Petsch weiß, was angesagt ist

Schauspielerin Madelaine Petsch (22, "Riverdale") weiß, was angesagt ist. Bei der Premiere der Thriller-Fortsetzung "Annabelle 2" in Hollywood trug die US-Amerikanerin ein cappuccinofarbenes Crop-Top und einen dazu passenden High Waist Rock, der bis zu ihren Knöcheln reichte. Der eng geschnittene, einfarbige Zweiteiler stellte einen tollen Kontrast zu ihrer roten Haarfarbe dar und setzte die schlanke Figur der Schauspielerin perfekt in Szene.

Zu dem angesagten Trendteil kombinierte die rothaarige Schönheit beige High Heels mit Ankle Strap. Ein echter Hingucker waren zudem die Nägel der 22-Jährigen: Petsch setzte an Händen und Füßen auf ein knalliges Rot. Ansonsten knüpfte das Styling der "Riverdale"-Mimin an die schlichte Eleganz des Zweiteilers an: kleine Ohrstecker, drei goldene Ringe an den Fingern und ein tief sitzender Pferdeschwanz mit Seitenscheitel rundeten das Outfit ab.

Egal ob bunt, gemustert oder einfarbig: Hauptsache Zweiteiler! Das modischen Trendteil finden Sie hier