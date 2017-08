Janni Hönscheid und Peer Kusmagk zeigen ihren Sohn

Während in der Doku-Soap "Janni & Peer... und ein Baby!" (immer montags, 22:15 Uhr bei RTL II) noch die Schwangerschaft von Janni Hönscheid (26) mitverfolgt werden kann, sind sie und ihr Partner Peer Kusmagk (42) bereits Eltern eines kleinen Sohnes geworden. Nun gibt es erste Fotos der glücklichen Familie. "Die erste Nacht Zuhause war unglaublich schön und er ist einfach so lieb...", schrieb die stolze Mama zu einem Familienfoto auf ihrer Instagram-Seite. Außerdem bedankte sie sich für all "die lieben Nachrichten und Glückwünsche", die sie erreicht haben.

Auch Papa Peer ließ es sich nicht nehmen und postete auf seiner Facebook-Seite ein Bild. "Juhu! Wir sind erschöpfte, aber überglückliche Eltern", lautete sein Kommentar. Der neue Erdenbürger ist auf den Fotos in einen weißen Strampler gehüllt und scheint die erste Fotosession glückselig verschlafen zu haben. Wie das Paar der "Bild am Sonntag" erzählte, kam ihr Sohnemann am Mittwoch in der Früh nach einem Not-Kaiserschnitt zur Welt. Weitere Details, wie zum Beispiel der Name des kleinen Kerls, werden dann wohl in ihrer Doku-Soap verraten.