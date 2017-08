iPhone-8: Neue Bilder zeigen Touch-ID auf der Rückseite und All Screen Front (News-Blog)

Neue Bilder zeigen Touch-ID auf der Rückseite und All Screen Front | Petar Kujundzic / Reuters

Das iPhone 8 soll einen Touch ID-Scanner auf der Rückseite haben

Die Vorderseite soll nur aus Display bestehen - der Home Button fällt weg

Das iPhone 8 wird von Smartphone-Fans und Experten mit Spannung erwartet. Im September könnte Apple es vorstellen. Doch nicht nur über das Wann wird spekuliert. Immer wieder gibt es Gerüchte um das iPhone 8. Manche erscheinen realistischer als andere.

Die Neuigkeiten über das Jubiläumssmartphone aus dem Hause Apple erfahrt ihr hier:

8. August: Neue Bilder zeigen Touch-ID auf der Rückseite und All Screen Front

Eigentlich hat Apple beim iPhone 8 eine Identifizierung mit Gesichtserkennung angestrebt. Doch daraus wird scheinbar nichts - zumindest nicht zum Launch im Herbst. Denn die Software wird wohl nicht rechtzeitig fertig.

Deshalb setzt Apple jetzt offenbar auf eine Touch-ID auf der Rückseite des Telefons, wie der Apple-Blog "Apple Insider" berichtet. Auch Samsungs Smartphone-Flaggschiff Galaxy S8 hat den Sensor für die Touch-ID auf der Rückseite.

Mit Face-ID soll das iPhone dann - zum Beispiel nach einem späteren Software-Update - mit Hilfe von Gesichtserkennung entsperrt werden können. Die soll angeblich sicherer sein als der Fingerabdruck und sogar im Dunkeln funktionieren.

Bisher war die Touch-ID, also die Erkennung des Fingerabdrucks, beim iPhone auf dem Homebutton. Wieso also jetzt die Rückseite? Der Homebutton fällt offenbar weg. Wie Apple-Insider Evan Blass nun in einem Tweet veröffentlichte, soll das neue iPhone eine All-Screen-Front haben.

iPhone 8 (encased) pic.twitter.com/9LpARCAML2 — Evan Blass (@evleaks) 8 August 2017

Das heißt, die Vorderseite des Smartphones besteht nur aus Display. Gerüchte darüber gibt es ja auch schon länger.

