Sinéad O'Connor erzählt in einem verstörenden Video, was sie gerade noch am Leben hält

Es ist ein schockierendes Video, das Sinéad O'Connor (50, "Nothing Compares 2 U") via Facebook veröffentlicht hat. Über zehn Minuten spricht die Sängerin unter Tränen von ihrem Leben. "Ich bin ganz allein, ich habe niemanden mehr", sagt die sichtlich mitgenommene 50-Jährige mit brüchiger Stimme und traurigen Augen.

"Das einzige, was mich am Leben hält"

O'Connor leidet nach eigenen Angaben an drei verschiedenen psychischen Krankheiten. Schon mehrmals schockierte sie mit Selbstmorddrohungen die Öffentlichkeit und sorgte mit konfusen, kryptischen Tweets für Verwirrung. "Es ist wie eine Droge. Es ist egal, wer du warst", beschreibt sie selbst ihren psychischen Zustand. Am schlimmsten aber seien das damit verbundene Stigma und der Fakt, dass sich alle geliebten Menschen von ihr abgewandt haben. "Das einzige, was mich im Moment am Leben hält [ist mein Arzt]", so O'Connor.

I Made This Video Because I Am One Of Millions Posted by Sinead O'Connor on Donnerstag, 3. August 2017

Wie schlecht es ihr geht, steht der Irin nicht nur deutlich ins Gesicht geschrieben - sondern wird auch in ihren derzeitigen Lebensumständen sichtbar. Das Facebook-Video nahm sie in einem kleinen Motel-Zimmer irgendwo im Nirgendwo im US-Bundesstaat New Jersey auf. Warum sie dort ist? Man weiß es nicht.

Offenbar wollte O'Connor mit ihrem emotionalen Video anderen Leuten Mut machen, die ebenfalls an einer psychischen Krankheit leiden. "Ich kämpfe jeden Tag, weil ich eine von vielen Millionen bin", sagt sie selbst. Doch was in dem Clip wirklich sichtbar wird: Die ehemals gefeierte Sängerin braucht dringend Hilfe!

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111