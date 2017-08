Harry Styles ist der "Sexiest Male In Pop" - sagt ein Radiosender

Jetzt ist es offiziell: Harry Styles (23, "Sign of the Times") ist der Pop-Star mit dem größten Sex-Appeal. Zumindest wählten den Musiker die Hörer des britischen Radio-Senders Capital FM zum heißesten Kerl seiner Zunft. Knapp setzte er sich dabei in der Wahl zum "Sexiest Male In Pop" gegen seinen kanadischen Kollegen Shawn Mendes (18) auf Platz zwei und Zayn Malik (24) auf Rang drei durch. Justin Bieber (23) kam abgeschlagen auf den vierten Rang.

Erst vor kurzem stellte ein bereits Schönheitschirurg fest, das Styles über ein perfektes Kinn und die schönsten Augen aller Promis habe. Auch bei diesem Ranking war Styles der schönste Sänger. Nur George Clooney (56), Bradley Cooper (42) und Brad Pitt (53) wurden als noch hübschere Promi-Männer geehrt. Übrigens: Bei den weiblichen Stars im Radio-Ranking zur "Sexiest Female In Pop" setzte sich übrigens das hierzulande völlig unbekannte britische Pop-Sternchen Perrie Edwards (24) vor Selena Gomez (25) und der Kubanerin Camila Cabello (20) durch.

