"Deadpool 2": Ryan Reynolds enthüllt Josh Brolin als Cable

Schauspieler Ryan Reynolds (40) versorgt während der Dreharbeiten zur Fortsetzung von "Deadpool" alle Fans mit immer neuen Fotos des Casts. Nun hat er den Look von Co-Star Josh Brolin (49) alias Cable enthüllt. Auf seinem Twitter-Account veröffentlichte er zwei Fotos seines Kollegen, die ihn erstmals in der Rolle des zeitreisenden Mutanten zeigen. Das erste Bild ist eine Nahaufnahme von Brolin, zu der Reynolds schrieb: "Wir alle haben diesen einen, mürrischen, schwer bewaffneten Onkel aus der Zukunft."

We all have that one, grumpy, heavily armed Uncle from the future. #PremiumCABLE#JoshBrolinpic.twitter.com/JV3yBIIPQH

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 7, 2017