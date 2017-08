Was in "GZSZ" am Dienstag passiert - und was in den anderen Soaps auf euch wartet

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva kann sich Ute nicht anvertrauen und weist ihre Freundin daher harsch von sich. Als Eva anschließend Irene trifft, kostet es sie viel Kraft, sich nichts von ihrer familiären Krise anmerken zu lassen. Schließlich kehrt sie in die Wohnung zurück, in der Hoffnung, ungestört packen zu können. Doch Till erwartet sie bereits. Er sucht ein klärendes Gespräch. Während Eva aber keine weiteren Rechtfertigungen hören will und für sie klar ist, dass sie mit Till durch ist, droht durch Roswitha der wahre Grund für die Ehekrise vor Ute aufzufliegen.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Mel schafft es nicht, sich zu entspannen und bricht beim Dienst auf der Wache zusammen. Wolle schickt sie nach Hause, doch Mel beschließt zu Leas Wohnung zu fahren, um dort Beweise gegen sie zu sammeln. Felix und Flo kommen nach einer harten Schicht im Cage nach Hause und wollen nur noch ins Bett. Doch Kiki überredet sie zu einem Frühstück. Danach wollen die Jungs endlich ins Bett, doch Kiki hat andere Pläne.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Miris Oma schlägt ihrer Enkelin vor, Ben taufen zu lassen, damit dieser zusätzlich abgesichert ist. Eine gute Idee wie Miri findet. Durch Zufall findet Nik seine Traumwohnung in einem leerstehenden Bürogebäude.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny und Deniz sind überrascht, als Dahlen ihnen trotz Jennys eifersüchtiger Szene einen Vertriebsdeal anbietet. Jenny ist der Deal allerdings zu riskant. Sie fürchtet, dass sich das Pumpwerk finanziell übernimmt - doch Deniz glaubt, dass sie sich nur aus Eifersucht gegen die Zusammenarbeit mit Dahlen sperrt. Nun beginnt auch Jenny, ihr Urteilsvermögen in Frage zu stellen und droht damit in Vincents Falle zu tappen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily zeigt sich wenig begeistert, als sich eine neue Designerin vorstellt. Zu groß scheint die Lücke, die Jasmin auch als Freundin hinterlassen hat. Doch als sich die Bewerberin nicht nur als fachlich kompetent herausstellt, sondern auch menschlich bei Emily punkten kann, bietet Emily der Designerin die Stelle an. Aber wird die sich auch umgekehrt für die Zusammenarbeit mit Emily entscheiden?