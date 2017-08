Lucas Cordalis wird 50 Jahre: Mit einem Liebesgedicht gratuliert ihm seine Katzenberger

Am heutigen Montag feiert Lucas Cordalis seinen 50. Geburtstag. Wie vorherzusehen, ehrt Daniela Katzenberger (30, "Eine Tussi wird Mama") diesen besonderen Tag ihres Mannes auch auf Facebook. Und zwar mit einem Liebesgedicht! Umrahmt von zahlreichen Emojis heißt es da: "Wahnsinn, aber wahr, heute sind es schon 50 Jahr' - Fit wie ein Turnschuh und kaum graue Haare, wirst kaum älter geschätzt als 40 Jahre - Bist immer lieb und sagst so schlaue Sachen und man kann so herrlich mit Dir lachen - Und auch wenn ich morgens aussehe wie aus der Geisterbahn, flüsterst du mir noch Komplimente ins Ohr... das beweist auch deinen wundervollen Humor".

Weiter geht das gereimte Loblied: "Du bist nicht nur ein toller Mensch, mein bester Freund und mein Kater, sondern auch der beste Vater - Eigentlich mag ich keine Reime, aber das war alles KEIN Geschleime. Ich lieb' Dich wie du bist... Ob fünfzig, oder achtzig".

"Eine Tussi speckt ab: Tipps, Tricks und das perfekte Katzenfutter für die Traumfigur" von Daniela Katzenberger gibt es hier

Mein lieber Schatz ❤️

Wahnsinn, aber wahr, heute sind es schon 50 Jahr'

Fit wie ein Turnschuh und kaum graue Haare,... Posted by Daniela Katzenberger on Montag, 7. August 2017

Den Fans scheint die kleine Dichter-Einlage zu gefallen, wie in den bereits über 1.000 Kommentaren zu lesen ist. Daniela Katzenberger wusste übrigens lange gar nicht, wie alt der Mann an ihrer Seite wirklich ist: "Lucas würde wie viele andere auch am liebsten bei Wikipedia sein Geburtsdatum löschen", sagte sie im "Bild"-Interview. "Ihm war es auch nicht unrecht, dass da lange 1975 als Geburtsjahr stand. Zum Glück geht das nicht nur uns Frauen so..."

Als sie ihn kennengelernt habe, "haben wir nicht über unser Alter gesprochen", so die "Katze" weiter. "Mir ist das überhaupt nicht wichtig, denn für mich war schnell klar, mit Lucas will ich mein Leben verbringen. Ich habe auch erst später erfahren, wie alt er wirklich ist - da war ich schon mit Sophia schwanger." Seit dem Jahr 2014 sind Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis ein Paar. Im August 2015 kam die gemeinsame Tochter zur Welt, im Juni 2016 fand dann die Hochzeit statt, die live im TV zu sehen war.