Vanessa Mai zeigt ihr großes Rücken-Tattoo

Am Freitag hat Vanessa Mai (25) das Musikvideo zu ihrer neuen Single "Nie wieder" vorgestellt. In dem Clip setzt sie in wechselnden Outfits vor allem ihre sexy Beine in Szene - doch dürfte Fans vor allem ihr Rücken auffallen. Denn zum ersten Mal gab sie den ganzen Blick auf das große Tattoo zwischen ihren Schulterblättern frei. Dort prangen Orchideen und ein Schmetterling.

Neu ist das Tattoo nicht. "Ich habe mir das Tattoo mit 19 stechen lassen. Orchideen sind meine Lieblingsblumen und der Schmetterling steht für das Entfalten", verriet Mai der "Bild"-Zeitung. Die Sängerin hat indes noch weitere Tattoos, darunter den kroatischen Schriftzug "Familija je sve" (Familie ist alles) auf dem Fuß und den Namen ihres frischgebackenen Ehemanns Andreas Gerber (33) auf dem Unterarm. Am 11. Mai erscheint Mais neues Album "Regenbogen".