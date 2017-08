TV-Tipps am Montag: Darum geht es in "Das Dorf der Mörder" und Co.

20:15 Uhr, ZDF: Das Dorf der Mörder, Krimidrama

Im Pekari-Gehege des Berliner Tierparks sind Teile von menschlichen Knochen, ein Schuh und Kleiderreste entdeckt worden. Die junge Streifenpolizistin Sanela Beara (Alina Levshin) ist in den Augen des Kriminalkommissars Gehring (Jürgen Tarrach) schon jetzt überfordert und wird zum Kaffeeholen geschickt. Dabei stößt sie auf Charlie Rubin (Anna Loos), eine Mitarbeiterin des Tierparks. Als Sanela zurück zum Tatort will, wird sie hinterrücks mit einem Spaten bewusstlos geschlagen.

20:15 Uhr, ONE, Moon - Die dunkle Seite des Mondes, Sci-Fi-Drama

Sam Bell (Sam Rockwell) ist der einzige Bewohner einer Mondbasis, die im Auftrag eines globalen Energiekonzerns für den Abbau von Helium 3 errichtet wurde. Zwei Wochen sind es noch bis zum Ende seiner dreijährigen Tätigkeit im Weltraum. Doch als Sam nach einem schweren Arbeitsunfall auf der Krankenstation erwacht, glaubt er zu halluzinieren, denn in der Zwischenzeit hat ein identischer Doppelgänger seinen Posten eingenommen. Sam muss bald erkennen, dass er Opfer eines perfiden Komplotts seiner Arbeitgeber geworden ist.

20:15 Uhr, rbb, Alles auf Zucker, Komödie

Dem schlitzohrigen Zocker Jaeckie Zucker (Henry Hübchen) steht das Wasser bis zum Hals, seine Frau droht ihm mit der Scheidung, der Gerichtsvollzieher mit dem Knast. Die letzte Hoffnung des Ex-DDR-Sportreporters: das Erbe seiner Mutter. Doch die verlangt in ihrem Testament, dass Jaeckie sich mit seinem Bruder Samuel (Udo Samel) versöhnt, einem orthodoxen Juden. Welten prallen aufeinander.

20:15 Uhr, kabel eins, Planet der Affen, Sci-Fi-Abenteuer

2029: Der Astronaut Leo Davidson (Mark Wahlberg) befindet sich auf einer Routinemission durchs All, als er in ein wurmlochähnliches Phänomen gerät und durch Zeit und Raum in die Zukunft katapultiert wird. Er landet auf einem Planeten, auf dem sprechende, hoch intelligente Affen über primitive Menschen herrschen. Für die Astronauten beginnt ein Kampf auf Leben und Tod gegen die Gorilla-Armee - und für die Zukunft der Menschheit.

20:15 Uhr, RTL II, Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig, Castingshow

In dieser Woche steht für die verbleibenden Models das große Umstyling an. Tränen und große Emotionen sind dabei vorprogrammiert. Direkt im Anschluss geht es zur ersten Entscheidung: Beim Spiegel-Walk laufen die Kandidatinnen in Funktionsunterwäsche vor die Jury. Obwohl sie darauf brennen ihr neues Ich das erste Mal zu sehen, dürfen sie sich nicht von den Spiegeln ablenken lassen, die den Laufsteg säumen. Wie selbstbewusst präsentieren die angehenden Curvy Models ihren neuen Look?