Chryssanthi Kavazi spielt bei "GZSZ" mit: Tom Beck zog für seine Freundin die Konsequenzen

Wenn das nicht Liebe ist... Für die Karriere seiner Freundin Chryssanthi Kavazi (28) ist der deutsche Schauspielstar Tom Beck (39, "You Are Wanted") sogar umgezogen. Zusammen wohnen die beiden nun in Berlin-Charlottenburg, wie die "BZ Berlin" berichtet. Kavazi konnte nämlich vor einiger Zeit eine Rolle bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ergattern und spielt nun seit einigen Wochen die Laura Weber in der langjährigen Seifenoper.

Der Umzug war anscheinend überhaupt kein Problem für Beck. "Wir haben schon in Köln seit Längerem zusammengewohnt. Es war schnell klar, dass wir auch gemeinsam nach Berlin ziehen", wird Kavazi von der Boulevardzeitung zitiert. "Tom und ich ergänzen uns gut." Und darum hat vermutlich auch der Umzug ganz gut funktioniert. Kavazi streiche nämlich gerne und sie möge es Möbel zusammenzubauen, Beck kümmere sich da schon eher um die Elektrik.