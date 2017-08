Millionenklage gegen Usher? Wieso eine Star-Anwältin gegen den Sänger vorgehen will

Es wird ernst für R&B-Star Usher (38): Niemand Geringeres als Lisa Bloom bereitet eine millionenschwere Klage gegen den Sänger vor, jene Anwältin, die bereits "O.C. California"-Mimin Mischa Barton (31) in einem spektakulären Porno-Prozess erfolgreich vertrat. Gleich zwei Frauen und ein Mann werfen Usher vor, sie mit Herpes angesteckt zu haben. "Usher hatte nach 2012 sexuellen Kontakt mit ihnen und hat sie nicht, wie es das Gesetz verlangt, über seine vermeintliche Geschlechtskrankheit informiert", zitiert "Page Six" den Vorwurf der Anklage.

Am kommenden Montag werde sich demnach eine der Frauen in New York bei einer Pressekonferenz äußern, die anderen beiden Ankläger wollen dagegen anonym bleiben. Seit 2015 ist Usher, der mit bürgerlichem Namen Usher Raymond IV. heißt, mit seiner Frau Grace Miguel verheiratet. Eine erste Ehe mit Tameka Foster wurde im Jahr 2009 aufgelöst.

