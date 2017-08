Sophia Wollersheim wird zum Plastik-TV-Star in den USA

So viel Plastik gab es wohl nur selten auf nur einem Haufen zu sehen. Sophia Wollersheim (29), die Noch-Ehefrau von Bert Wollersheim (66), hat offenbar eine Rolle in der US-Reality-Show "Plastics of Hollywood" ergattert. In der Sendung dreht sich alles um Menschen, die sich durch Schönheitschirurgie drastisch verändert haben - von der Show so genannte "human dolls", also "menschliche Puppen".

"The Last Pimp - Bert Wollersheim - Die wahre Geschichte" können Sie hier auf DVD bestellen

Wollersheim postete mehrere Bilder bei Instagram, eines davon von Dreharbeiten mit der schwedischen Plastikprinzessin Pixee Fox. Dazu setzte sie den verräterischen Hashtag "#humandoll". Zwar wollte der deutsche Reality-TV-Promi nicht verraten, um welche Show es sich handelte. Als "Bild" Wollersheim auf "Plastics of Hollywood" ansprach, habe sie aber "vieldeutig" gelacht. Dass Wollersheim nun auch noch einen Screenshot eben jenes "Bild"-Artikels mit einem lachenden Smiley postete, das dürfte schließlich Bestätigung genug sein.