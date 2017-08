Dianas Trick: So rückte Prinzessin ihre "zu große Nase" ins rechte Licht

Heute hat man Prinzessin Diana (1961 - 1997) als royale Schönheit in Erinnerung. Doch Lady Di selbst hatte eine Kleinigkeit an sich auszusetzen: Ihre Nase fand sie angeblich "zu groß". Ein königlicher Insider verriet laut "Daily Mail" in einer am Wochenende ausgestrahlten Diana-Doku, dass die Britin genau wusste, wie sie fotografiert werden will - und wie nicht.

"Diana kannte ihre besten Winkel genau und hat immer sichergestellt, dass sie in der bestmöglichen Position [von den Paparazzi] abgelichtet wurde", soll Dickie Arbiter gesagt haben, der für Prinzessin Diana und Prinz Charles (68) als Berater gearbeitet hat.

Das war ihr Trick

Konkret hieß das offenbar: Diana schaute erst nach unten, hob ihren Kopf dann langsam an und vermied dadurch unvorteilhafte Blickwinkel, von denen aus die leichte Krümmung ihrer Nase zu sehen war. Und tatsächlich: Sieht man sich heute Fotos von Lady Di an, sieht man häufig genau diese Pose. Dabei hätte die hübsche Prinzessin diese Trickserei gar nicht nötig gehabt!