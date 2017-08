Schwimmen im Live-Stream: Weltcup in Berlin online sehen - so geht's

Den Schwimm-Weltcup in Berlin können Interessierte auch im Live-Stream sehen

Die Endläufe starten am Montag um 17.30 Uhr

Das Video oben zeigt, wie ihr die Eurosport-Übertragung online sehen könnt

Schwimm-Weltcup im Live-Stream: Nach Moskau starten die Spitzen-Schwimmer seit Sonntag in Berlin. Am 7. August finden abends die letzten entscheidenden Endläufe in Deutschland statt. Los geht es mit den Finals auf den Kurzstrecken ab 17.30 Uhr - dabei kämpfen auch deutsche Schwimmer um wichtige Weltcup-Punkte:

100 Meter Lagen Frauen

200 Meter Schmetterling Männer mit dem Deutschen Philip Marvin Heintz

200 Meter Rücken Frauen mit Maya Nadine Tobehn

50 Meter Brust Männer

50 Meter Freistil Frauen

200 Meter Freistil Männer

100 Meter Schmetterling Frauen mit Aliena Schmidtke

100 Meter Rücken Männer mit Christian Erik Diener

400 Meter Freistil Frauen mit Sarah Kohler und Celine Rieder

400 Meter Lagen Männer (Zeitlauf) mit Philip Marvin Heintz, Jacob Oskar Julius Heidtmann und Johannes Hintze

100 Meter Brust Frauen

4 x 50 Meter Freistil Mixed - auch mit Deutschland, Österreich und den Niederlande

Bereits am Vorabend hat Aliena Schmidtke im Finale über 50 Meter Schmetterling den deutschen Kurzbahn-Rekord verbessert. Zwar wurde die WM-Achte von Budapest mit 25,64 Sekunden nur Sechste, aber sie minimierte den elf Jahre alten deutschen Kurzbahn-Rekord von Antje Buschschulte (25,73) um neun Hundertstelsekunden, wie das Nachrichtenportal "Focus Online" berichtet.

So seht ihr Schwimmen am Montag im Live-Stream

Eurosport 1 überträgt den zweiten Tag aus Berlin im Free-TV. Ab 17.30 Uhr zeigt der Sender die Schwimm-Finals. Internetnutzer können diese im Eurosport-Player online sehen. Das Live-Stream-Angebot ist jedoch an ein kostenpflichtiges Abonnement gebunden.

Das Programm von Eurosport 1 könnt ihr auch auf Streamingportalen online abrufen - aber auch hier nur im Rahmen eines Premium-Abos, das jedoch mehrere Sender umfasst:

➨ Magine TV

➨ TV Spielfilm live

