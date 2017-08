Casey Afflecks Scheidung ist schon durch - und wendet die Schlammschlacht ab

Erst vor wenigen Tagen hat Summer Phoenix (38) die Scheidung von ihrem berühmten Mann Casey Affleck (41, "Manchester By The Sea") eingereicht. Doch während dies bei anderen Stars nicht selten der Startschuss für eine monatelange, wenn nicht jahrelange Schlammschlacht ist, ging bei den beiden offenbar alles ganz schnell. So habe der Oscargewinner und kleine Bruder von Mime Ben Affleck (44) bereits sämtlichen Forderungen seiner Noch-Ehefrau zugestimmt, heißt es bei der amerikanischen Seite "US Magazine".

Den Gangster-Thriller "Triple 9" mit Casey Affleck und Woody Harrelson gibt es hier auf DVD zu kaufen

"Casey wird den Unterhalt für seine baldige Ex-Frau nicht anfechten", will die Seite von einem Vertrauten erfahren haben. "Sie haben die Scheidung einvernehmlich beschlossen", heißt es weiter. Das Paar hat zusammen zwei Söhne, den 13-jährigen Indiana und den neunjährigen Atticus. Laut der Gerichtsunterlagen beantragte Phoenix neben den Unterhaltszahlungen auch das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder sowie die Übernahme der Anwaltskosten. Weiter geht aus den Dokumenten hervor, dass sich das Paar bereits im November 2015 trennte. Offiziell gaben Affleck und Phoenix ihre Trennung erst im März 2016 bekannt.