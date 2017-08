Serena Williams feiert mit Promis rockige Baby-Party

"Rock Around the Clock" wird es bald nicht mehr heißen, wenn ihr erstes Kind zur Welt gekommen ist. In den Nächten wird dann vermutlich aus einem ganz anderen Grund kein Auge mehr zugetan. Doch Tennis-Star Serena Williams (35) rockte noch einmal kräftig drauf los und feierte mit einigen Promi-Freundinnen eine Baby-Party im Stil der 50er Jahre - bevor im Herbst der Nachwuchs von ihr und ihrem Verlobten Alexis Ohanian (34) zur Welt kommen soll.

Williams lud am Samstag unter anderem Schauspielerin Eva Longoria (42, "Desperate Housewives") und die Sängerinnen Kelly Rowland (36) und Ciara (31, "1, 2 Step") nach West Palm Beach in Florida ein, um mit ihnen die baldige Geburt ihres Babys mit Geschenken und einer Foto-Session zu feiern. Auf Instagram postete Letztere einige der aufgenommen Bilder, die die Girl-Truppe in einem Diner und vor einem alten Pick-up-Truck zeigen - natürlich in entsprechenden Outfits, bei denen unter anderem das damals angesagte Polka-Dot-Muster nicht fehlen durfte.

"My Life: Queen of the Court" von Serena Williams können Sie hier bestellen