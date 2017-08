"Promi Big Brother": 5 weitere Namen stehen jetzt fest

Am Freitag ist es wieder soweit. Zwölf Promis ziehen am 11. August für zwei Wochen in das "Promi Big Brother"-Haus und zeigen der Öffentlichkeit auch ihre privaten Seiten. Offiziell stehen Sarah Knappik (30), Steffen von der Beeck (43), Zachi Noy (64), Maria Hering (30), Claudia Obert (55) und Evelyn Burdecki (28) als Kandidaten fest. Vom Einzug folgender fünf Container-Insassen will die "Bild" allerdings wissen.

Neben Knappik und Co. sollen laut dem Blatt auch Sänger und Ex-Schauspieler Willi Herren (42, "Alkohol Blues"), Mister Germany Dominik Bruntner (24), Eloy de Jong (44) von Caught in the Act ("Celebration of Love"), Designerin Sarah Kern (48) und der Unternehmer Jens Hilbert dabei sein. Der zwölfte Kandidat bleibt weiterhin ein Rätsel. Spätestens am Freitag, ab 20:15 Uhr (Sat.1), wird dieses Geheimnis jedoch gelüftet.

"Annemarie (Schatzi Ade)" und weitere Hits von Willi Herren, der angeblich auch bei "Promi Big Brother" dabei sein soll, gibt's hier