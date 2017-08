"Promi Big Brother"-Kandidaten stehen fest - und reichen von Sänger bis Nackt-Demonstrantin

"Promi Big Brother" geht am Freitag in die nächste Runde. Jetzt stehen alle zwölf Teilnehmer offiziell fest. Sat.1 bestätigte am Montag fünf Bewohner, über die schon spekuliert wurde, und teilte auch mit, wer der bisher unbekannte letzte Container-Promi sein wird. Neben Ballermann-Sänger Willi Herren (42, "Alkohol Blues"), Selfmade-Millionär Jens Hilbert, Designerin Sarah Kern (48), Mister Germany Dominik Bruntner (24) und Eloy de Jong (44) von Caught in the Act ("Celebration of Love") wird sich auch die Performancekünstlerin Milo Moiré (34) unter Dauerbeobachtung stellen - und garantiert für nackte Haut sorgen.

Künstlerin Milo Moiré wird für nackte Haut sorgen

Moiré zeigt sich für ihre Kunstprojekte für gewöhnlich komplett unbekleidet und sorgt gerne für Irritationen. So erregte sie zum Beispiel mit einer Nackt-Demo für Aufsehen, mit der sie die Selbstbestimmtheit von Frauen unterstreichen wollte. Man darf also gespannt sein, welche Aktionen sie sich für "Promi Big Brother" einfallen lässt.

Neben den sechs neu bestätigten Kandidaten stehen seit Freitag auch schon Model Sarah Knappik (30), Schauspieler Zachi Noy (64, "Eis am Stiel"), Fitness-Bloggerin Maria "Yotta" Hering (30), Medienberater Steffen von der Beeck (43), Luxuslady Claudia Obert (55) und die ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin Evelyn Burdecki (28) als Bewohner fest. Wie sich die Möchtegern-Promis im Haus schlagen werden, kann man ab Freitag, den 11. August um 20:15 Uhr live in Sat.1 verfolgen.