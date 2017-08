Prinz Harry und Meghan Markle feiern in Afrika Geburtstag - und die Medien spekulieren

Den Geburtstag seiner Liebsten gemeinsam vor der untergehenden Sonne Afrikas feiern - wo Otto Normalromantiker wohl der Geldbeutel einen Strich durch die Rechnung macht, müssen sich Prinz Harry (32) und seine Freundin Meghan Markle (36) weniger um die Finanzen sorgen. Und so starteten die beiden Turteltauben auf den ungezähmten Kontinent, um dort den 36. Geburtstag der "Suits"-Darstellerin zu feiern, berichtet unter anderem "ABC News".

Tomorrow's front page: Besotted Prince Harry wraps an arm around girlfriend Meghan Markle on romantic holiday for her 36th birthday pic.twitter.com/kf6VBiGMog

— The Sun (@TheSun) August 4, 2017