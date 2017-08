Karolina Kurkova: Darum hält sie nichts von strenger Diät

Model Karolina Kurkova (33) ist für ihre Traumkurven bekannt. Der Schlüssel zum Erfolg liegt für die Zweifach-Mama in einer ausgewogenen Ernährung - bei der auch kleine Sünden erlaubt sind! Der Zeitschrift "People" verriet sie: "Meine Philosophie sieht so aus: Ich möchte lecker schmeckendes Essen, aber gleicheizeitig betrachte ich Essen als Vitamine und Treibstoff für meinen Körper und meine Energie." Wegen ihres hektischen Lifestyles sei sie sich durchaus bewusst, was sie ihrem Körper zuführt.

Bestellen Sie hier das Eau de Parfum von Karolina Kurkova

Doch wie streng nimmt es die 33-Jährige mit der Ernährung? "Ich glaube daran, sich selbst zu belohnen. Wenn du an einem tollen Ort bist, wo bestimmte Lebensmittel mit Liebe gemacht werden, dann solltest du es essen, auch wenn es frittiert ist. Man sollte Essen genießen und nicht immer super strikt sein." Außerdem verriet die Zweifach-Mama ihren typischen Ernährungsplan. Zum Frühstück isst sie am liebsten Griechischen Joghurt mit Kürbiskernen, Beeren und Kakaonibs. Auch gegrillter Lachs mit Spargel und Reis sowie Kartoffelsuppe stehen bei der schönen Tschechien hoch im Kurs. Und da sie gern Süßes isst, nascht Kurkova ab und zu ein paar Stücke Rohschokolade oder Himbeeren.