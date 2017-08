Neil Young will alles teilen, was er jemals veröffentlicht hat

Der kanadische Rocker Neil Young (71, "Heart of Gold") ist einer der großen Musiker unserer Zeit. Zwischen 1963 und heute hat Young unzählige Alben und Songs veröffentlicht, die nun alle zusammen in einem Online-Archiv landen sollen, das er in einer Ankündigung einfach nur die "Neil Young Archives" ("NYA") nennt. Viel Arbeit von ihm und anderen stecke in dem Archiv, das "jede Single, aufgenommenen Song oder Album, das ich produziert habe", enthalten soll.

Fans können die Musik von Young aus mehreren Jahrzehnten finden - von heute bis zurück ins Jahr 1963, in dem er in Kanada sein erstes Album aufnahm. Auch bisher unveröffentlichte Alben sollen auf einer Timeline erscheinen. Auf letzterer sollen alle veröffentlichten Songs dann in unterschiedlicher Qualität angehört werden können - und auch allerhand Hintergrundinformationen zur Musik von Young wird es geben. Wann genau das "NYA" eröffnet werden soll, ist bisher nicht bekannt.