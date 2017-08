"Game of Thrones": So ist das Wiedersehen von Arya, Sansa und Bran

Von der siebten Staffel "Game of Thrones" sind nur noch drei weitere Folgen übrig. In Episode vier kam es zu einer feurigen Schlacht und weitere Figuren wurden wieder zusammengeführt. Die bisher kürzeste Episode der Hit-Serie endete zudem mit einem fiesen Cliffhanger, der das Überleben einer zentralen Figur offen ließ... Achtung, die folgenden Passagen enthalten massive Spoiler!

Im Norden vereint

Im Norden kommt es nach der etwas sperrigen Wiedervereinigung von Bran (Isaac Hempstead-Wright) und Sansa (Sophie Turner) in der letzten Folge zu einer weiteren Stark-Reunion. Arya (Maisie Williams) taucht in Winterfell auf und trifft zunächst auf ihre Schwester. "Muss ich dich jetzt Lady Stark nennen?", fragt Arya sie als Erstes. Sansa bedauert es sehr, dass Jon (Kit Harington) nicht vor Ort ist: "Wenn er dich sieht, bleibt sein Herz wahrscheinlich stehen." Arya kommt gleich zur Sache: "Es heißt, du hättest Joffrey getötet. Hast du?" "Ich wünschte, ich hätte es", so Sansas ehrliche Antwort. Es schwingt Wehmut mit in ihrer Unterhaltung.

Die Schwestern deuten an, dass ihr Weg zurück nach Winterfell kein leichter war. "Unsere Geschichten sind noch nicht zu Ende", ist sich Arya sicher. "Nein, sind sie nicht", erwidert Sansa und ein zweites Mal fallen sich die beiden um den Hals. Bei Aryas Wiedersehen mit Bran geht es um ihre Tötungsliste, da er als Dreiäugiger Rabe natürlich davon weiß. Bran, der nun einen Rollstuhl hat, überreicht seiner Schwester einen Dolch, den ihn zuvor Kleinfinger (Aidan Gillen) gegeben hatte. Schließlich nutze er ihm als Krüppel nichts. Es ist der Dolch, mit dem Bran einst hätte getötet werden sollen.

Der Dolch ist aus valyrischem Stahl - was neben Drachenfeuer und Drachenstein die Weißen Wanderer töten kann. Es scheint fast so, als würde diese Waffe noch eine Rolle spielen. Nicht nur von dem Dolch trennte sich Bran, er verabschiedete sich auch von Meera (Ellie Kendrick). Ihr war das Ganze etwas zu gefühlskalt. "Du bist in dieser Höhle gestorben", stellt sie schließlich fest. Bran selbst erklärte, er sei nicht mehr wirklich ein Lord Stark: "Ich erinnere mich jetzt an so viel mehr." Ob er auch schon so viel mehr über die Zukunft weiß?

Arya absolviert später noch ein Kampftraining mit Brienne von Tarth (Gwendoline Christie) - samt Schwert und besagtem Dolch. Eine tolle Szene mit diesen beiden unterschiedlichen Darstellerinnen. Sansa beobachtet diese Interaktion und ihre Reaktion ist schwer zu deuten. Ist sie sauer oder eifersüchtig auf ihre kleine Schwester? Und war das Ganze von Arya reines Kalkül? Fest steht: Die Stark-Geschwister haben sich seit der ersten Folge von Staffel eins wahrlich verändert!

Auf Drachenstein liegt Spannung in der Luft

Im Süden verschlägt es Jon Schnee einmal mehr mit einer Frau in eine Höhle! Daenerys (Emilia Clarke) begleitet ihn hinein, um das Drachenstein zu sehen. Er führt sie jedoch tiefer in den Berg, um ihr Wandmalereien zu zeigen. Dort sind auch die Weißen Wanderer verewigt. Jon appelliert erneut an Daenerys, dass einst bereits Bündnisse zur Vernichtung eines gemeinsamen Feindes geschlossen wurden - "trotz ihrer Differenzen, trotz ihres Misstrauens". Danys Widerstand scheint zu bröckeln. Ob es an Jons Aura in Höhlen liegt? Es liegt eindeutig Spannung in der Luft. "Ich werde für euch kämpfen, wenn ihr euer Knie beugt", sagt sie schließlich. Doch der König des Nordens bleibt stur.

Vor der Höhle warten Tyrion (Peter Dinklage) und Varys (Conleth Hill) mit schlechten Nachrichten: Daenerys befindet sich nicht auf einem Siegeszug, sondern droht zu verlieren. Tyrions Plan scheint nicht aufzugehen und sie zweifelt gar an der Loyalität ihrer Hand. Sie fragt überraschenderweise Jon um Rat. Er erinnert sie daran, dass sie sich, wenn sie die Drachen Schlösser und Städte niederbrennen lasse, kaum von ihren Gegnern unterscheide. Wird sie seinen Rat befolgen?

Später spricht Davos (Liam Cunningham) den König des Nordens auf Dany an. "Ich denke, sie hat ein gutes Herz", erklärt Jon. "Ihr starrt ihr gutes Herz auch oft genug an", zieht ihn Davos auf. Er spürt, da liegt etwas in der Luft zwischen den beiden. Doch Jon blockt das Thema ab: "Dafür ist keine Zeit!" Ob er bei diesem Standpunkt bleibt?

Dann taucht Theon (Alfie Allen) auf Drachenstein auf. Er will mit Danys Hilfe seine Schwester Asha (Gemma Whelan) befreien. Doch die Königin ist nicht mehr auf Drachenstein, weswegen Jon Schnee Theon empfängt. Mit dieser Reunion hatten wohl nur wenige gerechnet. "Sansa, geht es ihr gut?", fragt Theon. "Was du für sie getan hast, ist alles, was mich davon abhält, dich zu töten", gibt Jon zurück. Und wo steckt Daenerys Targaryen?

Ein feuriges Schauspiel

Dany lässt die Dothraki auf Jaime Lennister (Nikolaj Coster-Waldau), Bronn (Jerome Flynn) und ihre Armee los. Sie selbst reitet auf Drogon in die Schlacht. Es ist ein feuriges, blutiges Action-Spektakel, das dadurch geboten wird. Soldaten stehen in Flammen, das Blut spritzt nur so und Jaime und Bronn wissen kaum, wie ihnen geschieht. Bronn schafft es jedoch, sich einen Weg zu einer riesigen Armbrust zu bahnen. Ob die Speere, die Cersei (Lena Headey) in Königsmund präsentiert wurden, den Drachen wirklich verletzen oder gar töten können? Bronn verfehlt zunächst, doch dann trifft er Drogon. Es ist keine tödliche Verletzung, doch Drogon kommt ins Straucheln, muss landen und Dany versucht, den riesigen Speer zu entfernen.

Da sieht Jaime seine Chance gekommen. Tyrion beobachtet die Szene aus der Ferne. "Hau ab du Idiot", hört man ihn sagen, doch sein Bruder entscheidet sich für einen Angriff. Er stürzt auf Dany zu. Rechtzeitig erkennt Drogon die Gefahr und speit Feuer in Richtung des Angreifers. Wird Jaime in Flammen aufgehen? Bronn geht gerade noch dazwischen und kann Jaime vom Pferd stürzen. Die Flammen verfehlen sie um Haaresbreite und die beiden landen im Wasser. Jaime sinkt auf den Boden des Sees und es bleibt offen, wie es mit ihm weitergeht...

Ist er tot? Oder wird er überleben? Könnte Dany ihre "Kriegsbeute" als Druckmittel einsetzen, um Cersei vom Eisernen Thron zu bekommen? Die Mutter der Drachen hat definitiv zu einem beeindruckenden Gegenschlag ausgeholt. Sie tötete dabei keine Zivilisten, könnte Jaime in ihrer Gewalt haben - tot oder lebendig - und zudem einiges von Cerseis Vorräten aus Rosengarten für sich beanspruchen. Es bleibt wahrlich spannend...