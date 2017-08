Frisuren-Überraschung: Rihanna trägt jetzt blaue Haare

Was ihre Frisur angeht, ist Rihanna (29, "Anti") gerne experimentierfreudig. Vom roten Pixie-Cut über den schwarzen Bob bis hin zu blonden Extensions haben wir schon alles gesehen - dachten wir zumindest. Denn jetzt überrascht die Sängerin schon wieder mit einem komplett neuem Look: Sie trägt blaue Haare.

Statt mit ihren natürlichen dunkelhaarigen Locken, mit denen sie sich vor kurzem noch in Paris gezeigt hatte, postete Rihanna jetzt ein Foto, auf dem ihre schulterlangen Haare in Türkis leuchten. Ob sie sich wirklich erneut an den Farbtopf gewagt hat, oder es sich doch nur um eine Perücke handelt, wird auf dem Bild aber nicht deutlich. Zu ihrer stylischen "Louis Vuitton x Supreme"-Jeansjacke trägt die Sängerin darauf eine weiße Cap, die den Haaransatz versteckt. Doch egal ob Fake oder echt, Rihanna hat wieder einmal bewiesen, dass sie wirklich alles tragen kann!

