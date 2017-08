Evelyn Burdecki geht zu "Promi Big Brother": Woher ihr die Schauspielerin kennen könntet

Evelyn Burdecki ist laut Sat.1 Reality-Star und nun bei "Promi Big Brother" zu sehen

Zuvor wollte sie den "Bachelor" für sich gewinnen - aber nach einer Folge war schon Schluss

Was es sonst noch über die 28-Jährige zu wissen gibt

Evelyn Burdecki ist Reality-Star - und das schon bevor sie jetzt ins "Promi Big Brother"-Haus einzieht. Mancher kennt die Düsseldorferin aus der "Bachelor"-Staffel 2017. Anfang des Jahres versuchte sie in der RTL-Show das Herz von dem Junggesellen Sebastian Pannek zu gewinnen. Vergebens. Schon in der ersten Folge musste Burdecki, die ihrem Facebook-Profil zufolge Schauspielerin ist, die Dating-Show verlassen.

Trotzdem hatte sie scheinbar ihren Ruf weg. "Beim 'Bachelor' hatte ich nur zehn Minuten Sendezeit und wurde als kleine Zicke dargestellt, die ich eigentlich nicht bin." Immerhin jetzt betitelt der Sender Sat.1 sie als "Promi" - anders ist es nicht zu erklären, dass sie nun bei "Promi Big Brother" mitmacht.

Was können wir von Burdecki bei "PBB" erwarten?

Ihr Plan: "Ich gehe ins Haus, weil ich die andere Seite der Evelyn zeigen möchte - die herzliche, lustige, lebensfrohe Evelyn, die Streit am liebsten aus dem Weg geht."

Die gelernte Fitnesstrainerin lenkt ihre ganze Energie wohl lieber auf und in ihren Körper. In den sozialen Medien zeigt Burdecki, wie sie sich mit einem Personal-Trainer fit hält. Und mit diesem Hobby ist sie im "PBB"-Haus nicht allein: Maria Hering, einst Yotta, ist Fitness-Bloggerin.





Und welcher männliche Bewohner könnte der 28-Jährigen im Haus gefährlich werden? "Mein Traummann muss mich immer zum Lachen bringen, zuverlässig sein, loyal, positiv und mir jeden Tag das Gefühl geben, dass ich seine Prinzessin bin."

Zur Wahl stehen: Medien-Berater Steffen von der Beeck, der Ex von Jenny Elvers, der "Eis am Stiel"-Star Zachi Noy, Sänger und Ex-Schauspieler Willi Herren, Eloy de Jong von der Band Caught in the Act der Unternehmer Jens Hilbert und Mister Germany Dominik Bruntner.

Und von wem schwärmt sie nach dem "Bachelor"?

#berlinale #filmfestival #redcarpet #lausbuben #aces #black #sofitel Ein Beitrag geteilt von Mustafa Alin (@mustafaalinofficial) am 13. Feb 2017 um 4:08 Uhr

Und schließlich hat sie außerhalb der "PBB"-Hausmauern bereits einen Mann, der sie zum Schwärmen bringen soll: "GZSZ"-Star Mustafa Alin ("Mesut Yildiz"). Mit ihm zeigte sich der Reality-Star schon auf verschiedenen Veranstaltungen - und sie finden wohl in Interviews viele positive Worte für einander, schreibt der Sender Sat.1 vorab.

Zudem soll Burdecki - angeblich - mit Schauspieler Leonardo DiCaprio gefeiert haben. Es gibt aber wohl auch die Gerüchte, die Deutsche hätte mit Vincent Laresca geknuscht.

Wenn das so stimmt, hat die 28-Jährige ja so Einiges zu erzählen.

Mit Material von Spot On News