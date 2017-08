Trump hat die Sendung "Real News" gestartet - Zuschauer fühlen sich an Nordkoreas Staatsfernsehen erinnert

Mit einem neuen Medienformat namens “Real News” will Donald Trump einen kleinen Sieg über die Mainstream-Medien erringen. Die frühere CNN-Moderatorin Kayleigh McEnany soll in den Videos durch die Welt des amerikanischen Präsidenten führen.

In den Clips, die direkt im Trump Tower aufgenommen werden, berichtet die 29-Jährige über die politische Agenda in Washington, den Arbeitsmarkt, die Wirtschaft, über Immigration und Veteranen.

Unerwähnt bleiben: die Russland-Affäre, die Sonderermittlungen gegen Trump oder sein gebrochenes Versprechen, keinen Urlaub zu machen.

Mit den Worten “Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Kayleigh McEnany und das sind die 'Real News'" moderierte sie die zweite Episode der Show am Sonntag ab. Zu sehen ist die Sendung auf der Facebook-Seite des US-Präsidenten.

Vergangene Woche erschien "Real News" zum ersten Mal. Kritiker verglichen die Sendung mit dem nordkoreanischen Staatsfernsehen.

Zwar trägt McEnany noch keinen pinken Kimono wie die Nordkoreanerin Ri Chun-Hee. Doch für Trump-Gegner sind die Parallelen offensichtlich.

Ein Twitter-Nutzer teilte ein Bild von "Real News" unter einem Bild nordkoreanische Staatsfernsehens.

Der Stanford-Professor Michael McFaul twitterte: "Wow. Fühlt sich so unheimlich an wie viele Sender, die ich in anderen Ländern gesehen habe und die dem Staat gehören."

Wow. Feels eerily like so many state-owned channels I've watched in other countries https://t.co/dqsLEfuLj8

Die "Washington Post" kommentierte: "Trumps 'echte Nachrichten' klingen wie echte Propaganda".

Der Fairness halber muss man sagen: Auch die deutsche Bundesregierung hat einen eigenen Podcast, um über ihre Projekte zu informieren.

Der Name der Sendung, "Real News", verdeutlicht aber die Stoßrichtung von Trumps Sendung: den Mainstream-Medien die Deutungshoheit abzujagen.

Immer wieder wettert US-Präsident Trump auf Twitter über die "Fake News" der großen US-Medien, er sieht sich und seine Präsidentschaft falsch dargestellt. Auch am Montag schimpfte Trump auf Twitter: "Mit den 'Fake News' rund um die Uhr auf CNN, ABC, NBC, CBS, 'New York Times' und 'Washington Post' ist es schwer zu glauben, die Trump-Anhängerschaft wird stärker."

Hard to believe that with 24/7 #Fake News on CNN, ABC, NBC, CBS, NYTIMES & WAPO, the Trump base is getting stronger!

Es sind die konstanten Attacken auf unliebsame Fernsehsender und Zeitungen, die den "Real News" so einen schalen Beigeschmack geben. Hinzukommt auch die Besetzung der Show. Denn auch die eigene Familie wird dafür eingespannt.

Schwiegertochter Lara Trump berichtete vor zwei Wochen in einem ersten "Real News"-Video von den positiven Entwicklungen unter Trump. Der Präsident teilte die zweiminütige Aufnahme mit der Aufforderung, sie anzusehen, "um die echten Nachrichten zu erfahren".

Nun moderiert Ex-CNN-Mitarbeiterin McEnany die Videos. Sie selbst bezeichnet sich als “Christin" und als "konservativ”. Ihren Wechsel von CNN zum Trump-Lager hatte sie erst am Samstag verkündet.

While I have enjoyed my time at CNN, I will be moving to a new role. Stay tuned next week!

— Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) 5. August 2017