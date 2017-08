"Despacito" ist jetzt das meistgeklickte Video auf YouTube

Der nächste Rekord für den Sommerhit "Despacito": Das Musikvideo zu dem Song von Luis Fonsi (39) und Daddy Yankee (40) ist jetzt der meistgeklickte Clip auf YouTube. Rund 2,999 Milliarden Aufrufe kann das Video seit seinem Erscheinen in Januar 2017 verzeichnen und löst damit Wiz Khalifas (29) "See You Again feat. Charlie Puth" ab, das sich nur wenige Wochen auf dem Thron hielt. Zuvor hatte der südkoreanische Rapper Psy mit "Gangnam Style" fast fünf Jahre lang die Spitzenposition beansprucht.

"Despacito" brach davor schon den Rekord für den meistgestreamten Song und löste hierbei Justin Bieber (23) mit seinem Song "Sorry" ab. Dessen Remix-Version von "Despacito" ist mit knapp einer haleb Milliarde Klicks auf YouTube übrigens bei Weitem weniger beliebt als das Original.

In ihrer Heimat waren die Puerto Ricaner Luis Fonsi und Daddy Yankee schon vor "Despacito" berühmt. Der Rekord-Hit verhalf ihnen aber auf der ganzen Welt zum absoluten Durchbruch. Insgesamt landete der Song in über 30 Ländern in den Top Ten und 22 Mal auf Platz eins.