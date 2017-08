"Das ist mehr als gefährlich": Hamburger filmt heimlich Fernbus-Fahrer

Ein Leser hat sich mit einem pikanten Video an "Focus Online" gewandt

Es zeigt, wie sich ein Fahrer eines Fernbusses mehr als unkorrekt verhält

Die Szene seht ihr im Video oben

Ein kürzlich aufgenommenes Video zeigt, wie sich der Fahrer eines Fernbusses mehr als unkorrekt verhält. Ein Leser hat sich mit dem pikanten Video an "Focus Online" gewandt. Laut ihm wurde der Clip am Sonntag in Hamburg aufgenommen.

Im Video ist zu sehen, wie der Fahrer mit hohem Tempo durch die Stadt fährt. Voll konzentriert ist er dabei nicht.

Über eine Minute lang telefoniert er mit seinem Handy. "Das ist mehr als gefährlich", schreibt der Leser.

In diesem Fall scheint alles gut gegangen und der Leser an sein Ziel gekommen zu sein.