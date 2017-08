Andrea Berg überrascht ihre Fans mit neuen Konzerten

Seit 1992 steht Andrea Berg (51) erfolgreich auf der Bühne. Um diese 25 Jahre zu feiern, gibt es im Herbst für die Fans nicht nur das Album "25 Jahre Abenteuer Leben", das am 15. September erscheinen soll. Berg spielt auch neue Shows.

Andrea Berg und ihre Band werden ab dem 16. Oktober in zehn ausgesuchten Städten und Hallen exklusive Konzerten geben, heißt es in der Mitteilung zu den Shows. Um ihren Fans ganz nah sein zu können, wird sie in kleinen Hallen auftreten - mit "allen Hits aus 25 Jahren und neuen, berührend intimen Versionen".

Der exklusive Vorverkauf für die zehn Termine startet am 09. August ab 9 Uhr unter eventim.de, ab dem 11. August gibt es die Tickets dann auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Termine der Shows: 16.10.2017 Hamburg (Laeiszhalle), 17.10.2017 Leipzig (Haus Auensee), 19.10.2017 Wien (Wiener Stadthalle/Halle F), 20.10.2017 München (Circus Krone), 22.10.2017 Stuttgart (Liederhalle), 23.10.2017 Frankfurt a.M. (Jahrhunderthalle), 25.10.2017 Siegen (Siegerlandhalle), 26.10.2017 Bielefeld (Stadthalle), 27.10.2017 Berlin (Tempodrom), 28.10.2017 Dortmund (Westfalenhalle 3A)