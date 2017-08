3. Staffel von "Mr. Robot": Neuer Hackerangriff kommt im Oktober

Der Hacker-Thriller geht in die nächste Runde: Das USA Network hat den Starttermin für die dritte Staffel von "Mr. Robot" bekanntgegeben. Rami Malek (36, "Until Dawn"), Christian Slater (47, "True Romance") und der restliche Cast rund um die Hacker-Gruppe "fsociety" wird ab dem 11. Oktober wieder den Kampf gegen "E Corp" aufnehmen und für reichlich Chaos sogen. Das legt auch ein neuer Trailer zur kommenden Season nahe.

In dem etwas mehr als einminütigen Clip herrscht gewohnt düstere, kryptische und dramatische Stimmung. New York scheint sich im Ausnahmezustand zu befinden. Die dritte Staffel soll direkt am Cliffhanger vom Ende der zweiten Season anschließen und unter anderem die Motivationen der Charaktere näher beleuchten. Außerdem soll der Zerfall des Verhältnisses von Elliot (Malek) und Mr. Robot (Slater) einer der zentralen Punkte der Staffel werden. Die Action kommt aber natürlich nicht zu kurz, wie der Trailer zeigt.