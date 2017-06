Tiffani Thiessen: Nächster "Beverly Hills"-Star heuert bei Netflix an

Der einstige Teenieschwarm Luke Perry (50) hat dank der Serie "Riverdale" schon seit einiger Zeit bei Netflix ein neues Zuhause gefunden. Und auch seine ehemalige "Beverly Hills, 90210"-Kollegin Tiffani Thiessen (43) wird künftig bei dem Streaminganbieter zu sehen sein - wenn auch in einer anderen Serie. Wie die US-Seite "Deadline" berichtet, hat die Schauspielerin eine Rolle in der Sitcom "Alexa & Katie" an der Seite von Paris Berelc (18) ergattert.

Losgehen wird die Serie mit zunächst 13 Episoden im Jahr 2018. Darin geht es um die beiden Kindheitsfreundinnen Alexa (Berelc) und Katie (Isabel May), die sich auf den Beginn ihres Studiums freuen. Thiessen wird Alexas überfürsorgliche Mutter Lori spielen.

