Die Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland geht weiter

In der Gruppe A trifft Schweden auf Frankreich

Wie ihr die vielleicht entscheidende Begegnung online sehen könnt

Schweden - Frankreich im Live-Stream: Der sechste Spieltag in der WM-Qualifikation steht an diesem Juni-Wochenende an. Am Freitag ab 20.45 Uhr trifft Schweden auf Frankreich. Das Hinspiel hatte Frankreich mit 2:1 knapp für sich entscheiden können.

Und so steht die die Gastmannschaft aktuell auf Platz 1 der Qualifikationsgruppe A. Schweden folgt dahinter - mit zehn Punkten. Mit einem Sieg könnten die Schweden an den Franzosen jedoch in der Tabelle vorbeiziehen. Damit könnten sie sich direkt für die WM in Russland qualifizieren.

Die acht besten Gruppenzweiten müssen dagegen in die Playoffs.

Schiedsrichter in der Friends Arena in Solna ist an diesem Abend Martin Atkinson.

So seht ihr Schweden - Frankreich im Live-Stream

Der Free-TV-Sender RTL Nitro überträgt das Spitzenspiel am Freitagabend. Um 20.15 Uhr begrüßt Markus Kavka die Fußballfans, Steffen Freund steht ihm als Experte zur Seite.

Die Übertragung können Fußballbegeisterte auch im Live-Stream sehen. Der Sender bietet diesen auf dem Portal TVnow für Premium-Abonnenten kostenlos an. Während einer Probezeit ist eine Nutzung ebenfalls möglich.

► Hier geht es zum Live-Stream von RTLNitro.

Zudem überträgt der Streaming-Dienst Dazn das WM-Qualifikationsspiel. Aber auch hier ist ein Abonnement nötig:

► Dazn findet ihr an dieser Stelle.