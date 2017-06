"Rescue Me": Bell, Book & Candle sind 20 Jahre später zurück

Wenn jemandem der Bandname Bell, Book & Candle vage bekannt vorkommt, ist das ein hieb- und stichfestes Indiz dafür, dass die betreffende Person in den 90ern schon am Leben war. Damals sorgte die deutsche Gruppe mit ihrem englischsprachigen Song "Rescue Me" für einen Megahit in mehreren Ländern, dessen Erfolg die Band aber nie wieder reproduzieren konnte. Bis jetzt?

Denn 20 Jahre nach dem Smashhit ist unmittelbar vor ihrer neuen Single "Wie wir sind" aus dem gleichnamigen Album. Ja, erstmals seit der Bandgründung vor 23 Jahren haben sich Jana Groß, Andy Birr und Hendrik Röder dazu entschlossen, ein komplett deutschsprachiges Album aufzunehmen. Und dieser Wechsel kommt ausgesprochen gut an, wie sie spot on news verraten haben.

Zurück mit vielen Fragen

"Nach einem Konzert mit den deutschen Songs bekommen wir soviel Liebe und Verbundenheit zu spüren, wir gehören dazu - das ist ein unglaubliches Gefühl", freut sich die Band über den Zuspruch der Fans. Mit der neuen Single "Wie wir sind" stellt sich das Trio einige Fragen, die früher oder später jedem durch die Gehirnwindungen geistern. "Welche Gedanken kommen auf, was ist wirklich von Bedeutung? Ist es nicht schöner, einfach entspannter an alles herangehen zu können? Wie gehen wir mit Situationen heute um, die früher von enormer Bedeutung waren?" - um all das dreht sich ihr neuer Song.

Das dazugehörige Album "sei für das Spätjahr geplant und es wird um das gehen, was uns durch die Jahre passiert." Es handele sich um ein "sehr persönliches Album", das "von Freundschaft bis hin zum Abschied" alle Erlebnisse behandle, die die Bandmitglieder in der langen Zeit gemeinsam erlebt haben.

Ein alter Freund

Satt haben die drei Musiker ihren einstigen Charterfolg übrigens nicht, wie sie spot on news verraten haben. Vielmehr sehen sie sich als "sehr privilegiert" an, überhaupt einen Hit auf den Weg gebracht zu haben. "Den Song ,Rescue Me' lieben wir nach wie vor, wir haben ihn geschrieben und er hat uns die Welt gezeigt."