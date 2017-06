Chaostag in London: Sowohl May als auch Corbyn streben eigene Regierung an

Chaostag in London: Sowohl May als auch Corbyn wollen Regierung bilden | dpa

Bei der Wahl in Großbritannien haben die Tories unter Premierministerin May die meisten Sitze gewonnen, aber die absolute Mehrheit verloren

Deshalb sieht sich Labour als der Sieger

Beide Parteien wollen eine eigene Regierung bilden - das könnte zur Wiederholung der Wahl führen

Die Wahl hätte für Theresa May kaum desaströser ausfallen können. Die Partei der britischen Premierministerin verpasste die absolute Mehrheit. Sofort forderte Labour-Chef Jeremy Corbyn May zum Rücktritt auf. Auch die Presse glaubt, dass sie nicht mehr lange Regierungschefin bleiben wird.

Doch May gibt nicht auf.

Laut den TV-Sendern BBC und Sky lehnt die Regierungschefin die Forderungen nach einem Rücktritt ab. Demnach sollen die Tories bereits an der Bildung einer Regierung arbeiten. Die Konservativen konnten zwar mindestens 316 von insgesamt 650 Parlamentssitzen gewinnen, das reicht allerdings nicht für eine absolute Mehrheit.

Gleichzeitig will sich die Labour-Partei, die in mindestens 261 Wahlbezirken siegte, an einer Minderheitsregierung versuchen. Das erklärte ihr Parteisprecher für Finanzen, John McDonnell, im BBC Radio.

Der Grund für diese Entscheidung ist, "dass ich nicht glaube, dass die konservative Partei stabil und dass die Premierministerin stabil ist". Labour wolle keine Koalition mit einer der anderen Parteien eingehen, sagte McDonnell.

Regierungschaos wegen "Parlament in der Schwebe"

Die Briten nennen die schwierigen Mehrheitsverhältnisse "hung parliament", ein "Parlament in der Schwebe", in dem keine Partei eine absolute Mehrheit hat.

In Deutschland ist das normal, im Vereinigten Königreich dagegen die Ausnahme.

So geht es jetzt - sehr wahrscheinlich - weiter:

May versucht derzeit, eine stabile Mehrheit für ihre Partei zu organisieren. Entweder über eine formale Koalition oder über einen "Deal" mit anderen Parteien, etwa der nordirischen DUP. Die Partei gewann mindestens 10 Sitze und würde auch eine konservativ geführte Regierung unterstützen.

Die Zusammenarbeit von Tories und DUP gilt deshalb aktuell als wahrscheinlichste Option. Rein rechnerisch braucht eine Regierung mindestens 326 der 650 Sitze im Parlament - diese Anzahl würde die Koalition bereits aufweisen.

In der Praxis ist die Parlamentsmehrheit sogar noch einfacherer zu bekommen. Denn die nordirisch-republikanische Sinn Fein hat zwar 7 Sitze gewonnen, schickt jedoch traditionell keine Abgeordneten nach London. Eine weitere Möglichkeit wäre, für jede Abstimmung einzeln eine Mehrheit zu organisieren.

Falls Mays Regierungsbildung scheitert, reicht sei bei der Queen ihren Rücktritt ein

Falls May keine Chance auf eine Regierung unter ihrer Führung sieht, wird sie zu Königin Elizabeth II. gehen und dort ihren Rücktritt einreichen. In diesem Fall dürfte die Queen Oppositionsführer Corbyn auffordern, mit Labour eine Regierungsbildung zu versuchen und ein Regierungsprogramm zu zimmern.

Offenbar arbeitet Labour hinter den Kulissen bereits daran. Corbyn erklärte am Freitag selbstbewusst: "Es ist sehr offensichtlich, wer die Wahl gewann. Wir sind bereit zu dienen."

Egal, von wem es am Ende das Regierungsprogramm kommt, nach einer mehrere Tage dauernden Debatte wird darüber im Parlament abgestimmt. Hierbei handelt es sich de facto um eine Vertrauenserklärung für die neue Regierung, also die Nagelprobe.

Sollte sie scheitern, hätte die Gegenseite das Recht auf den nächsten Versuch. Die Abstimmung gilt aber als reine Formsache, weil die Mehrheiten vorher feststehen sollten.

Kann sich also niemand sicher sein, ein Regierungsprogramm durchs Parlament zu bekommen, dann müssen die Briten möglicherweise erneut wählen gehen. Das war zuletzt 1974 passiert.

