Netflix: Streaming-Tipps fürs Juni-Wochenende

Diese Woche läuft die fünfte Staffel von "Orange is the New Black" an. Eine weitere Netflix-Serie erreicht damit vorerst ihren Höhepunkt. Die Historienserie "Reign" erzählt von den schwierigen Entscheidungen der jungen Königin Mary Stuart, die an den französischen Hof einheiraten soll. In "Headshot" wird ein gedächtnisloser ehemaliger Auftragskiller von seiner Vergangenheit eingeholt, während Kampfflieger Maverick in seine Ausbildung an der Fliegerschule "Top Gun" beginnt. Ein Zeichen für den Frieden setzen dagegen israelische und palästinensische Soldaten in "Disturbing the Peace".

Die 15-jährige schottische Königin Mary Stuart (Adelaide Kane) erwarten große Probleme, als sie im 16. Jahrhundert ihre Heimat verlässt, um den französischen Prinzen Francis (Toby Regbo) zu heiraten. Eine Prophezeiung hat allerdings den Tod des Prinzen vorhergesagt, sollte es zur Hochzeit kommen. Währenddessen hat Mary auch Gefühle für den Bruder ihres Verlobten Sebastian (Torrance Coombs) und auch ihre Mägde, gleichsam ihre engsten Freundinnen haben mit der Liebe am französischen Hof zu kämpfen.

Die so perfekt scheinende New Yorkerin Piper Chapman (Taylor Schilling) muss wegen eines dunklen Geheimnisses in ihrer Vergangenheit 15 Monate im Frauengefängnis verbringen. Als ehemalige Liebhaberin der Drogendealerin Alex Vause (Laura Prepon) hat sie einen Koffer mit Drogen geschmuggelt. Im Knast trifft sie auf völlig neue Verhältnisse - und unter anderem auch auf Alex. Als alte Gefühle wieder aufwallen, distanziert sich Pipers Verlobter Larry (Jason Biggs) von ihr. Schon bald verbinden Piper mit den übrigen Gefangenen mehr Gemeinsamkeiten als sie es je für möglich gehalten hätte.

Dem ehemaligen Auftragskiller Abdi (Iko Uwais) fehlen nach einem beinahe tödlichen Kopfschuss jegliche Erinnerungen an sein altes Leben. Als er die junge Medizinstudentin Ailin (Chelsea Islan) kennenlernt, ändert er seinen Namen in Ishmael und möchte mit ihr ein neues Leben beginnen. Schon bald holt ihn allerdings die kriminelle Vergangenheit ein. Ohne Erinnerungen muss er sich dieser Gefahr stellen.

Lieutenant Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) ist Kampfpilot bei der United States Navy. Während eines Einsatzes widersetzt sich dem Befehl seines Kommandeurs, um seinen Flugteam-Partner Bill „Cougar” Cortell (John Stockwell). Kurz darauf tritt er an der renommierten Kampffliegerschule United States Navy Fighter Weapons School, kurz Top Gun, seine Ausbildung an. Neben seinem ehrgeizigen Rivalen Tom ‘Iceman’ Klazanski (Val Kilmer) trifft Maverick dort aber auch auf die hübsche Ausbilderin Charlie (Kelly McGillis).

Dokumentation von Stephen Apkon und Andrew Young, die sich auf einzigartige Weise mit dem Israel-Palästina-Konflikt auseinander setzt. Sie begleitet ehemalige israelische und palästinensische Soldaten, die sich zu einer Friedensgemeinschaft zusammengeschlossen haben. Als ehemalige Feinde treten sie nun friedlich aber aktiv dafür ein, dass der Krieg in ihrer Heimat ein Ende nimmt.

