Neil Patrick Harris trainiert fleißig

Ein bisschen Sport muss sein - dies gilt auch für die Promis. Neil Patrick Harris (43, "How I Met Your Mother") kommt seiner täglichen Workout-Einheit im Fitnessstudio nach. Und trotz schweißtreibenden Trainings vergisst der Schauspieler nicht, auch Spaß an der Sache zu haben. Auf Instagram postete er ein Foto, auf dem er mit einer Hand an einer Klimmzugstange hängt und mit der anderen ein Foto schießt: "Ich häng ein bisschen im Fitnessstudio ab", lautet die lustige Bildunterschrift.

Just hanging out at @studeo_, by far the best crossfit gym in Vancouver! #handstand Ein Beitrag geteilt von Neil Patrick Harris (@nph) am 7. Jun 2017 um 15:46 Uhr

Der sportliche Typ im Hintergrund ist übrigens nicht Ehemann David Burtka (42, "Harold & Kumar - Alle Jahre wieder"), mit dem Harris seit 2014 verheiratet ist. Bei dem Handstand-Künstler handelt es sich um den Fitnesscoach Alex Dropo, der Harris schon seit einiger Zeit trainiert.

