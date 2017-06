Muss man sich vor dem Sport abschminken?

Model Kylie Jenner (19) tut es, Sängerin Demi Lovato (26, "Confident") tut es und gefühlt die Hälfte der Frauen im Fitnessstudio tuen es auch: Sport treiben, ohne sich vorher abzuschminken. Doch wie ist es eigentlich für die Haut, wenn man ein schweißtreibendes Training absolviert und dabei eine Schicht Make-up trägt? Die Nachrichtenagentur spot on news hat beim Dermatologikum Hamburg nachgefragt und eine überraschende Antwort erhalten.

Gute Nachrichten für Make-up-Fans

Wirklich problematisch ist die Kombi aus Sport und Make-up offenbar nicht unbedingt. Es gibt nur einige Dinge, die beachtet werden müssen: "Beim Sport wird die Haut stark durchblutet, zur Kälteregulation Feuchtigkeit in Form von Schweiß an die Hautoberfläche befördert. Die Haut 'reinigt' sich von innen heraus. Wichtig: Es sollten nur leichte, ölfreie Make-ups oder Puder aufgetragen werden. Auch getönte Tages-Cremes sind eine Option."

Wer deckendes Make-up benutzt, riskiert Unreinheiten. Am besten ist es den Experten zufolge aber immer noch, sich komplett abzuschminken. Und bei Outdoor-Workout wie Joggen, Radfahren oder Walken immer daran zu denken, "einen guten Sonnenschutz zu applizieren".

Die Hautspezialisten weisen aber auch daraufhin, dass "Sport nicht nur der körperlichen Ertüchtigung dient, sondern auch der Balancefindung." Sprich: Wer sich mit Make-up wohler fühlt, kann sich auch beim Sport schminken. Aber eben am Besten in der Light-Variante.

Und nach dem Sport?

Einem makellosen Auftritt im Fitnessstudio steht also nichts mehr im Weg. Aber wie sieht es nach dem Training aus? Die Poren sind ja noch eine Zeit lang geöffnet, sollte man also ein wenig warten, bis man wieder in die Vollen der Make-up-Trickkiste greift? "Nicht unbedingt", erklären die Experten des Dermatologikums. "Genutzt werden sollte der Moment nach dem Sport aber in erster Linie für eine extra Portion Pflege! Das Gesicht sollte unter der Dusche mit reichlich warmem Wasser abgespült werden und ist dann für die Aufnahme reichhaltiger Wirkstoffe, Seren sowie eine nachfolgende Creme ideal vorbereitet"