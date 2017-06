Miriam Höller zeigt sich sexy auf dem roten Teppich

Miriam Höller (29) ist nach ihren tragischen Schicksalsschlägen zurück in der Öffentlichkeit - und sieht umwerfend aus, wie sie beim Jubiläums-Event zu 45 Jahren "Playboy Deutschland" bewies. Bei der Veranstaltung in München trat die hübsche Blondine in einem langen, sommerlichen Kleid auf den roten Teppich, welches nicht nur ihrer tollen Figur schmeichelte, sondern auch noch sexy Einblicke zuließ.

Am Rücken, Dekolleté und an den Seiten war das Dress tief ausgeschnitten und wurde nur mit schwarzen Bändern zusammengehalten. Der farbenfrohe Blumenprint nahm dem Outfit dann aber doch etwas Verruchtheit. Höllers Schuhwahl war überraschend, aber ziemlich sympathisch: Das 1,84 Meter große Model verzichtete auf High-Heels und kam mit Sandalen. Eine große Uhr, Ringe und Holzperlenarmbänder rundeten den frischen Look ab - das schönste Accessoire trug Höller allerdings in ihrem Gesicht: Ein breites und strahlendes Lachen!

