Lukas Podolski: Er schenkt seiner kleinen Maya einen Mädchen-Traum

So sehen nicht nur Sieger, sondern auch gute Papas aus: Lukas Podolski (32) ist einer der sympathischsten WM-Helden Deutschlands - und mit diesem Geschenk höchstwahrscheinlich auch der Held seines Töchterchens Maya. Auf Instagram und Facebook postete der Fußballer ein Bild von Maya, in dem sie freudestrahlend in einem riesigen, aufblasbaren Einhorn sitzt. Das weiße Fabelwesen trägt Mähne und Schweif aber natürlich in sämtlichen Farben des Regenbogens.

Höchstwahrscheinlich handelt es sich bei dem Einhorn um ein Geburtstagsgeschenk, denn mit zum Bild postete Papa Poldi "Sie ist eins. #happybirthday". Maya hatte am Montag Geburtstag. Außerdem schmückte Podolski den Post mit mehreren Emojis - darunter auch mit einem weiteren Einhorn und einem leckeren Lolli. Neben dem stolzen Vater und seinem Töchterchen dürften aber natürlich auch Mayas Mama Monika und ihr großer Bruder Louis, der bereits neun Jahre alt ist, mit Maya gefeiert haben.