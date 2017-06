Lily Collins strahlt bei "Okja"-Premiere

Schauspielerin Lily Collins (28, "Love, Rosie - Für immer vielleicht") strahlte die Sorgen um ihren verletzten Vater Phil Collins (66, "In the Air Tonight") in New York einfach weg. Es gehe ihm gut, versicherte sie bei der Premiere ihres Netflix-Films "Okja". Die 28-Jährige schwebte in einer romantischen roten Robe von Valentino über den rosafarbenen Teppich. Das bodenlange Kleid punktete durch seine langen Ärmel sowie die verspielten Verzierungen und Rüschen. Besonderer Hingucker: Der transparente Stoff am Oberteil erweckte den Anschein, als trage Collins keinen BH.

Dazu kombinierte sie glitzernde Diamant-Ohrstecker und -Ringe von Harry Winston. Ihre langen braunen Haare waren zu einem strengen Zopf nach hinten gekämmt, der ihr auf einer Seite glatt über die Schulter fiel. Ein dunkelroter Lippenstift und Schuhe von Christian Louboutin rundeten den glamourösen Auftritt perfekt ab.

