Lettland - Portugal im Live-Stream: WM-Quali online sehen, so geht's

Die Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland geht weiter

In der Gruppe B muss Portugal am Freitag gegen Lettland gewinnen

Wie ihr die vielleicht entscheidende Begegnung online sehen könnt

Lettland - Portugal im Live-Stream: Viel Zeit zum Ausspannen blieb Portugals Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo nicht. Nur vier Tage nach dem Champions-League-Sieg mit Real Madrid machte sich der Ausnahmestürmer schon wieder auf den Weg zur Nationalmannschaft.

In Lettland benötigt der Europameister am Freitag ab 20.45 Uhr dringend einen Sieg, um sich die Chancen auf eine direkte WM-Qualifikation zu erhalten und den Tabellenführer Schweiz nicht noch weiter davonziehen zu lassen.

Nationaltrainer Fernando Santos umriss insofern klar seine Prioritäten. "Es geht momentan nur darum, dass wir uns gut auf dieses eine Spiel vorbereiten. Der Confed Cup interessiert mich im Moment null", sagte er mit Blick auf das Mitte Juni startende Mini-Turnier.

Als Zweiter der Quali-Gruppe B liegt Portugal zurzeit drei Punkte hinter den Schweizern, die am Freitag zeitgleich in ihrem Spiel auf den Färöer-Inseln klare Favoriten sind. Nur die neun Gruppensieger qualifizieren sich direkt für das WM-Turnier 2018 in Russland - die acht besten Gruppenzweiten müssen dagegen in die Playoffs.

So seht ihr Lettland - Portugal im Live-Stream

Das Spiel Lettland - Portugal wird nicht im deutschen Fernsehen übertragen. Doch einige Sportfans kennen vermutlich schon die Alternative: Der Streaming-Dienst Dazn zeigt deutlich mehr Qualifikations-Spiele als die RTL-Gruppe. So auch das Fußball-Duell zwischen Lettland und Portugal am Freitag ab 20.45 Uhr.

► Dazn findet ihr an dieser Stelle.

Das Angebot ist jedoch Abonnenten vorbehalten. Ein Probemonat ist gratis.