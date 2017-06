Laura Prepon verrät das Geschlecht ihres Babys

Große Freude bei Schauspielerin Laura Prepon (37, "Die wilden Siebziger") und ihrem Verlobten Ben Foster (36, "Hell Or High Water"): Das Paar erwartet schon bald Nachwuchs. Prepon ist bereits im achten Monat, wie sie in der US-Talkshow "Live with Kelly and Ryan" verraten hat. Einerseits könne sie es kaum glauben, dass schon acht Monate vergangen seien, andererseits könne sie es kaum erwarten, dass das Baby endlich "herauskomme".

Und ihr erstes Kind ist ein Mädchen, wie die 37-Jährige ebenfalls preisgab. "Es ist so wunderbar. Es ist einfach ein Segen", schwärmte Prepon und verriet weiter, dass die Kleine fleißig trete und sich offenbar wohl in ihrem Bauch fühle. Schwangerschaftsgelüste verspüre sie hauptsächlich auf jüdische Delikatessen, alles mit Gurken, Sauerkraut und Senf sage ihr besonders zu.

Ende 2016 wurde bekannt, dass Prepon und Foster verlobt sind. Das Paar hatte seine Beziehung lange geheim gehalten. Seit 18 Jahren sind sie befreundet.