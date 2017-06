Kesha muss auf Umarmung von Seinfeld verzichten

Keine Umarmung für Kesha (30, "TiK ToK")! Als die Sängerin bei einem Charity-Event in Washington den Komiker Jerry Seinfeld begrüßen und dabei umarmen wollte, sagte der 63-Jährige kurzerhand "Nein" zu engerem Körperkontakt. Kesha war, während Seinfeld gerade ein Interview mit einem anwesenden Reporter führte, einfach auf ihn zu gestürmt. Auf Twitter existiert ein Video der peinlichen Begebenheit.

LAST NIGHT @KeshaRose found out @JerrySeinfeld is not a #Hugger -- Is it hard to be a non-hugger in 2017? pic.twitter.com/92OoMFCNkd

— Tommy McFLY (@TommyMcFLY) 6. Juni 2017