Kanye West feiert Geburtstag auf Privatinsel

Happy Birthday, Kanye West! Der Rapper feiert heute seinen mittlerweile 40. Geburtstag. Dass es jemand wie West zu so einer Gelegenheit vermutlich kräftig krachen lässt, das ist wohl wenig verwunderlich. Zusammen mit seiner Frau Kim Kardashian (36, "Selfish") soll der Musiker dazu eine komplette Privatinsel auf den Bahamas angemietet haben, wie das US-Magazin "People" berichtet.

Für den kleinen Traumurlaub hat Kardashian offenbar keinen zu großen Koffer packen müssen, denn ein kurzer Clip auf Instagram zeigt, dass sie einen ihrer wohl knappsten Bikinis eingepackt hat. Sie scheint in dem kurzen Video eine Flasche von George Clooneys Edel-Tequila Casamigos in der Hand zu halten und kippt sich gleichzeitig den Inhalt eines Schnapsglases hinter die Binde. Ein paar Stunden später gratulierte Kim ihrem Mann dann auch noch einmal via Instagram - und schien dabei mittlerweile ausgenüchtert. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Babe. Ich liebe Dich so sehr", schrieb sie. "Du inspirierst mich täglich dazu ein besserer Mensch zu sein! Ich bin so dankbar, dass es Dich gibt."