Justin Bieber holt sich Hilfe von "Victoria's Secret"-Engeln

Für seine neue Single holt sich Justin Bieber (23, "Purpose") Beistand von ganz oben: Gleich mehrere Engel sind offenbar aus dem "Victoria's Secret"-Himmel hinabgestiegen, um ihn bei seiner neuen Musik zumindest optisch zu unterstützen. Dies deuten zwei kurze Schwarz-Weiß-Videos an, die Bieber auf Twitter veröffentlichte. In einem ist das portugiesische Model Sara Samaio (25) zu sehen, in dem anderen ihre niederländische Kollegin Romee Strijd (21). Beide tanzen in Unterwäsche zu Sequenzen aus Biebers neuem Song "2U", der am Freitag erscheinen soll.

Ob Justin Biebers neuer Song auch so erfolgreich wird wie "Love Yourself"? Den Hit gibt es bei Amazon zu kaufen

Und vermutlich bleibt es nicht nur bei diesen zwei "Victoria's Secret"-Engeln. Vor wenigen Tagen hatte Bieber bereits eine kryptische Namensliste auf Twitter gepostet: Neben Sara und Romee stehen darauf auch noch Elsa, Jasmine, Stella und Marthe - alles Vornamen der derzeitigen Engel des Unterwäschelabels.

Für seine neue Single bekommt Bieber übrigens nicht nur in Sachen Optik ein wenig Hilfe, sondern auch musikalisch. Bei dem Track hat Star-DJ David Guetta (49, "Listen") mitgemischt, wie beide Musiker schon am Dienstag via Social Media verrieten. Die Voraussetzungen für einen neuen Nummer-eins-Hit sind also auf allen Ebenen erfüllt!