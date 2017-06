Was bedeutet Mays Wahlschlappe für den Brexit? Die wichtigsten Antworten

Der Schuss ging für Theresa May deutlich nach hinten los. Die britische Premierministerin und Parteichefin der konservativen Tories spekulierte auf einen Ausbau der absoluten Mehrheit im Parlaments. Sie versprach eine "starke und stabile" Führung, auch in den unmittelbar bevorstehenden Brexit-Verhandlungen.

Aber May verzockte sich. Nun stehen die Konservativen ohne Regierungsmehrheit da, Mays Zukunft ist ungewiss. Die sozialdemokratische Labour-Partei um Jeremy Corbyn jubeln hingegen.

Doch was bedeutet das für den Brexit?

1. Was war Mays Plan?

Sie fordert ebenfalls eine rasche Vereinbarung über die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und der Briten in der EU. Ihre Äußerungen dazu sind jedoch vage, ebenso zur irischen Frage.

Klar ist indes, dass sie eine gewaltige Zahlung an die EU ablehnt. Und sie will eine ganz andere Abfolge der Verhandlungen: Von Anfang an soll auch über ein Freihandelsabkommen für die Zeit nach dem Austritt geredet werden.

2. Wird es nun keinen "harten" Brexit mehr geben?

Es könnte nun durchaus einen ganz anderen Ansatz geben, als der von May befürwortete: "Wonach Großbritannien gefragt hat, ist vielleicht nicht ganz so hart, ganz so tough wie es früher verlangt wurde. Wir könnten eine Aufhebung dieser Haltung als Antwort auf das Wahlergebnis sehen", erklärte etwa Simon Hix, Politikprofessor an der London School of Economics (LSE).

Aus Sicht von Gina Miller, einer der lautesten Anti-Brexit-Stimmen, ist das Wahlergebnis ein Zeichen für den Verbleib Großbritanniens in der EU und eine Ablehnung von Mays "harten" Brexit. "Ich denke, dass der Brexit tatsächlich auf eine ganz andere Art verhandelt werden muss", erklärte Miller den Sender ITV.

Paul Kelly von der LSE glaubt außerdem, dass das Resultat Mays Stand in Brüssel schwächen wird.

3. Wie kommt die EU mit May zurecht?

Ursprünglich gut. Man sah May als Pragmatikerin, zumal sie früher einmal gegen den Brexit war. Aber im Wahlkampf wurde die Stimmung gereizt.

Dazu trugen in Brüssel gestreute Informationen bei, May sei planlos und weltfremd. London war "not amused". Brüssel wiederum ist irritiert über Mays Drohung, die Verhandlungen notfalls platzen zu lassen und die EU ohne Vertrag Knall auf Fall zu verlassen.

4. Wie beeinflusst die Brexit-Frage die Regierungsbildung?

Den Briten stehen knapp eine Woche vor Beginn der Brexit-Verhandlungen eine komplizierte Regierungsbildung bevor - entweder gibt es eine Minderheitsregierung, eine Koalition oder gar eine weitere Neuwahl.

Klar ist: Die Liberaldemokraten, die von 2010 bis 2015 mit dem konservativen Premier David Cameron regiert hatten, haben bereits eine Koalition mit den Tories und damit einen "Deal" ausgeschlossen. Das liegt insbesondere auch an den grundsätzlich unterschiedlichen Haltungen der Parteien zum Brexit.

5. Wird der Wahlausgang die EU-Ausstiegsverhandlungen verzögern?

Experten sagen, dass der Beginn der Verhandlungen - ursprünglich für den 19. Juni geplant - verschoben werden müsse. "Das Angebot der EU, die Zeit vor Beginn der Verhandlungen zu verlängern, kann sehr nötig sein", erklärte die britische Politikwissenschaftlterin Paula Surridge.

Dabei könnte der Zeitplan ins Rutschen geraten. Und die Uhr tickt. Nur bis Ende März 2019 läuft die Frist, ein Abkommen über die Trennung und Eckpunkte künftiger Beziehungen zu schließen.

6. Wo liegen die ersten Hürden?

Die EU will drei hochkomplizierte Themen rasch klären: Erstens will sie Garantien, dass die 3,2 Millionen EU-Bürger in Großbritannien mit allen Rechten so weiterleben können wie bisher.

Zweitens will sie eine Schlussrechnung für die britische EU-Mitgliedschaft aushandeln, die nach inoffiziellen Zahlen bis zu 100 Milliarden Euro betragen soll.

Drittens soll eine harte Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland vermieden werden.

7. Wie reagierte die Europäische Union auf das Wahlergebnis?

Europaabgeordnete sehen mit Unruhe auf die Brexit-Verhandlungen: "Die Zeit für eine vernünftige Aushandlung des britischen EU-Austrittes wird angesichts der unklaren Führungssituation sehr knapp", sagte etwa der Grünen-Europachef Reinhard Bütikofer der Deutschen Presse-Agentur.

Der CDU-Abgeordnete und Brexit-Experte Elmar Brok bezeichnete Mays Autorität als schwer beschädigt. "Für die Verhandlungen wird es jetzt sehr spannend", erklärte er.

(Mit Material der dpa)