Wenn euer Freund euch in diesem Kleidungsstück attraktiv findet, solltet ihr euch Sorgen machen

Du döst mit deinem Freund zusammen am Strand. Mit geschlossenen Augen legt er seinen Arm um dich. Dann öffnet er die Augen und sieht: einen stark behaarten, dicken alten Mann. Vermutlich schreit er jetzt. Dabei bist das doch eigentlich du. Du in deinem neuen Lieblings-Badeanzug.

Diese Damen-Badeanzüge mit dem Aufdruck eines behaarten und beleibten Mannes könnt ihr euch jetzt tatsächlich online bestellen. Die Marke "Beloved" verkauft sie im Online-Shop. Auf Facebook haben sich bereits zahlreiche Fans gefunden.

Ob die 50 Euro es wirklich wert sind, sich dafür in künstlichen Bauchspeck samt Behaarung einzukleiden, muss wohl jede Frau selbst entscheiden. Der kleine Sohn dieser Frau scheint nicht ganz so angetan zu sein, wie ihr in dem Video unten sehen könnt:

Immerhin: "Hundertprozentige Zufriedenheit" garantiert der Shop den Badeanzug-Trägerinnen. Ein Gutes haben die Badeanzüge definitiv: Frauen können sich darin getrost an den Strand legen, ohne die ganze Zeit von dicken, behaarten, alten Männern angegafft zu werden. Schließlich sind sie jetzt selbst einer.

Wenn euer Freund allerdings auch total auf den Männer-Badeanzug abfährt, solltet ihr euch vielleicht Gedanken machen und ihm eventuell erst mal die Kehrseite zeigen...da hat er dann ja auch noch genug Haare zu bestaunen.

