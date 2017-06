Nach der Anhörung von Ex-FBI-Chef James Comey vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats hat sich Donald Trump erstmals direkt geäußert.

Der US-Präsident sieht sich in seiner Sicht bestätigt. Wörtlich schrieb Trump: "Trotz so vieler falscher Aussagen und Lügen – vollständige und umfassende Rehabilitation… und WOW, Comey ist ein Leaker."

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2017